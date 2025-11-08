Lutto nel mondo della musica italiana: si è spento Beppe Vessicchio. Il cordoglio del Napoli

Su X il patron azzurro e tutta la Ssc Napoli hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa del maestro

Lutto nel mondo della musica e dello spettacolo: è morto oggi a Roma, all’età di 69 anni, Beppe Vessicchio, tra i più amati direttori d’orchestra italiani.

Lutto nel mondo della musica italiana: è scomparso Beppe Vessicchio

Il maestro napoletano si è spento all’ospedale San Camillo. Le cause del decesso sono da ascriversi a una polmonite interstiziale precipitata velocemente.

Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio è stato una figura iconica della cultura popolare italiana: compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e volto televisivo inconfondibile. La sua eleganza e il suo stile unico lo hanno reso uno dei protagonisti più riconoscibili del Festival di Sanremo, dove per decenni ha diretto alcuni dei brani più amati della musica italiana, diventando un simbolo del festival.

Il cordoglio del Napoli

La società azzurra, come sempre, non ha fatto mancare il suo cordoglio. Ecco cosa si legge sul profilo X del Napoli:

“Il presidente De Laurentiis e la Ssc Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d’orchestra del Festival di Sanremo”