Lukaku mira al rientro a dicembre e a scendere in campo in tutte le competizioni (CorSport)

Lukaku è pronto a tornare e il Napoli ne sente il bisogno. Oggi si discute su quando potremo rivederlo guidare l’attacco della squadra.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Romelu Lukaku s’è rivisto sabato sera al Maradona, in veste di spettatore di Napoli-Como, insieme con l’agente Federico Pastorello. Big Rom in borghese è soltanto un primo passo verso il rientro, ormai sempre più vicino dopo l’uscita di scena del 14 agosto.

L’obiettivo è rientrare in campo a dicembre, anche se l’agenda dovrà essere aggiornata di volta in volta. Non è ancora stabilito e neanche chiaro se Lukaku riuscirà a rientrare entro la prima o entro la seconda metà del mese, ma a questo punto è certo che punterà a giocare tutte le competizioni, comprese la final four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita dal 18 al 22 dicembre. Nel frattempo, lavora a Castel Volturno: sprint finale”.

Napoli, un passo indietro a livello mentale. La buona notizia è il ritorno di Lukaku (anche fuori dal campo)

Un punto guadagnato grazie a Vanja che para un altro rigore. Azzurri spenti e sulle gambe, si fanno ingabbiare per un’ora anche se, penalty a parte, non hanno rischiato nulla. C’è poi l’ennesimo stop per Gilmour che ha fatto giocare la squadra senza regista per gran parte della gara. Un passo indietro a livello mentale rispetto a Inter e Lecce.

Sarà l’impegno di Champions o l’assenza di chi fa girare la squadra come Lobotka e De Bruyne ma il Napoli oggi non aveva gamba. Non servono alibi per una partita giocata sotto tono anche quando qualche spazio in avanti si era presentato. Sarà la Champions o i postumi della festa di Halloween, martedì c’è la partita già fondamentale per superare il girone. Antonio Conte deve di nuovo entrare nella testa dei suoi e sistemare questo finto 4-3-3 per innescare Hojlund. La buona notizia è il ritorno di Lukaku: anche senza campo la sua leadership e la sua esperienza nello spogliatoio servono molto in questo momento.