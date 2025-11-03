Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht: Rrahmani, Buongiorno e Hojlund titolari. Conte ha tre dubbi

Domani, ore 18:45, il Napoli scenderà in campo al “Maradona” per sfidare l’Eintracht Francoforte nella gara valida per la quarta giornata della Champions League 2025/26. Come noto, Antonio Conte dovrà fare a meno di pedine importanti come Lukaku, De Bruyne e Meret, ai box per infortunio. Confermerà il 4-3-3 rispolverato nell’ultima partita di Serie A contro il Como ma c’è ancora qualche incognita circa l’undici titolare. Aggiornamenti in merito arrivano dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Napoli-Eintracht, le ultime sulla formazione azzurra

In mancanza di Meret, Milinkovic Savic sarà ovviamente schierato tra i pali. Per quanto riguarda il resto, Di Marzia scrive che:

“Davanti a lui, da destra a sinistra, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e uno tra Olivera e Gutierrez, preferiti a Spinazzola uscito acciaccato contro il Como. A centrocampo, invece, bisognerà fare a meno anche di Billy Gilmour, a sua volta fermato da un infortunio come anticipato. Al suo posto, al fianco di Anguissa e McTominay, ci sarà uno tra Lobotka (al rientro dal 1′) o Elmas. In attacco, infine, Hojlund punta e sugli esterni Politano da una parte e ballottaggio Neres-Lang sull’out di sinistra”.

Ecco dunque la probabile formazione azzurra:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera/Gutierrez; Anguissa, Lobotka/Elmas, McTominay; Politano, Hojlund, Neres/Noa Lang. Allenatore: Antonio Conte.

Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, in programma domani alle 18:45 allo stadio Maradona. La quarta giornata del Napoli sarà diretta dall’arbitro portoghese João Pinheiro. Ecco le sue parole:

«Abbiamo trovato un’alternativa importante contro l’Inter, schierando Neres al posto di Lucca per sfruttarne la velocità, ed è andata bene. Con il Como l’abbiamo affiancato a Hojlund per poi tornare al 4-3-3. Non cambia l’idea di fondo, domani c’è una partita e abbiamo la possibilità di rimettere in sesto la classifica, anche se l’Eintracht è un avversario forte. Sappiamo quello che stiamo facendo e le difficoltà che stiamo attraversando. Io difendo sempre la squadra: quando parlo del tifoso che non va preso in giro, mi riferisco alle voci messe in giro per creare aspettative assurde o per danneggiarla. Il popolo napoletano deve restare compatto e ascoltare i giocatori. Il tifoso del Napoli è un sognatore: basta poco per fargli immaginare qualsiasi cosa o per abbatterlo. Il ‘di fuori’ lasciamolo fuori, ascoltate solo noi che amiamo davvero il Napoli. L’annata sarà difficile, ma dopo tre mesi vedo la classifica e il Napoli è lì. Domani, se vinciamo, andiamo a sei punti; altrimenti, saranno stati più bravi gli altri. Il gruppo resterà sempre compatto e forte, e il popolo napoletano ci stia vicino, senza seguire chi crea problemi per interesse personale. C’è voglia di vincere, perché dà fastidio. Il Napoli che lotta dà fastidio: ambiente compatto con i calciatori che stanno dando tutto in un momento difficile. Noi siamo lì, e questo forse fa paura».