Kvaratskhelia: «Grazie a Luis Enrique sono migliorato anche in difesa, prima mi concentravo solo sull’attacco»

In conferenza: «Posso ancora migliorare nella fase realizzativa, sto cercando di dare il mio meglio. La Ligue 1 è uno dei migliori campionati del mondo».

Alla vigilia del match di Champions League contro il Tottenham, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in conferenza stampa dei progressi ottenuti da quando è passato al Psg lo scorso inverno e del livello del campionato francese.

Le parole di Kvaratskhelia

I miglioramenti ottenuti:

«Ci sono molte cose su cui devo ancora crescere. Potrei segnare di più, passare meglio palla, sto cercando di essere la versione migliore di me.»

Kvara crede di essere migliorato in difesa con Luis Enrique:

«Non ero così prima, mi concentravo sull’attacco. Ma mi sono reso conto che ogni giocatore deve contribuire in difesa, anche gli attaccanti. Sono migliorato grazie all’allenatore, do tutto, sono al 100%».

La forma fisica:

«Abbiamo avuto una lunga stagione, non abbiamo avuto molto riposo. E’ stata una grande stagione per noi, non è facile tornare fisicamente bene, ma siamo pronti, lo dimostriamo ogni partita. Mi sento molto bene in questo momento.»

Il livello della Ligue 1:

«Posso dire che questo campionato è difficile. Ogni squadra dà tutto. La Ligue 1 è uno dei migliori campionati, penso sia nella top 5 del mondo.»

Infine, Kvara sulla sua posizione migliore in campo ha commentato:

«Tutti sanno che mi piace giocare a sinistra. Nel calcio bisogna però saper cambiare. Per me va bene giocare anche a destra».

Dopo la vittoria per 4-0 contro l’Atalanta.

Chi vorresti incontrare? Il Napoli? «(Ride, ndr) Non lo so, sicuramente in Champions League sono tutte squadre forti, noi dobbiamo fare le nostre partite ma se ci concentriamo in tutti i 90 minuti sappiamo di poter fare bene»