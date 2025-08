Mercato del Napoli lodevole ma incompleto, Kvaratskhelia mai sostituito (Corbo)

Il Napoli perde col Brest e cominciano ad affiorare le prime critiche a una squadra che fino a poche ore fa era descritta pressoché unanimemente come una corazzata. Adesso anche il mercato comincia a essere giudicato diversamente. Non è sfuggita la frase di ieri del direttore del Corsport Ivan Zazzaroni che nel fare i complimenti al Napoli, ha scritto che il club ha tradotto in pratica il 75% delle richieste di Conte. Quindi manca ancora un quarto del mercato sollecitato dal tecnico.

Oggi su Repubblica Napoli anche Antonio Corbo scrive che il mercato è incompleto e che Kvaratskhelia non è mai stato sostituito.

Scrive Corbo:

Finalmente ceduto e mai sostituito. Sono entrati 75 milioni. Altrettanti in arrivo dalla Turchia per la cessione di Osimhen. Il Napoli si è intanto impegnato per 120 milioni, scegliendo 5 acquisti. I conti: 25 Lang, 9 Marianucci, 9 più 26 in due rate Lucca, 21 Milinkovic-Savic secondo portiere, 30 Beukema, solo De Bruyne a costo zero. Affari tempestivi che hanno rassicurato Conte. Oggi un mercato lodevole appare incompleto. Oltre al sosia di Anguissa, un centrocampista poderoso nella scia di De Bruyne, manca proprio l’esterno sinistro alto capace di sostituire nel ruolo Kvara, per brio e capacità di segnare. I 59 gol dello scudetto vanno portati almeno a 70. Si leggono molti nomi, De Laurentiis avrà in testa quello giusto. Ed è il grande rebus dell’estate.

Il mercato del Napoli e i nomi per il dopo Kvara, nessuno eccitante

Nell’attesa ecco i profili, un po’ scialbi, senza escludere che arrivi uno inedito. Con migliori precedenti. Raheem Sterling, classe 1994, la scorsa stagione in prestito all’Arsenal dal Chelsea. Premier League, 580 minuti, 0 gol e 2 assist. È fuori dal giro della nazionale inglese dal 2022. Alejandro Garnacho, 2004, in campo con il Manchester United in Premier League per 2458 minuti, 6 goal e 3 assist. Fu accusato “il giovane direttore” Manna, protetto solo da De Laurentiis, come se gli fosse sfuggito il secondo Messi. Jack Grealish, 1995, non convocato per il Mondiale Fifa per club. Con il Manchester City 817 minuti, 1 gol e un assist. Numeri riferiti alla Premier. Come per Federico Chiesa, 1997, con il Liverpool 141 minuti, 0 gol e 0 assist. Dati non eccitanti. Delle tre l’una: un miracolo di Conte, la fortuna del presidente, l’abilità di Manna. Chi indovina l’erede di Kvara, oggi protagonista in Europa? Come nei telequiz bisogna scoprire il bomber mascherato.