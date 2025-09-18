Kvaratskhelia: «Mi piacerebbe incontrare il Napoli in Champions? Non lo so, sono tutte forti»

Dopo la vittoria contro l’Atalanta per 4-0, l’attaccante del Psg, ex Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il suo splendido gol.

Le parole di Kvaratskhelia

«Sì, stavo bene ed è stato un bel gol. Ho avuto un piccolo infortunio ma abbiamo lavorato con lo staff medico molto bene e stasera ero pronto. Contento di aver giocato e aiutato la squadra»

Leggi anche: Kvara, ma fai il professionista fino in fondo, pure tu nella trappola del “un giorno vi dirò tutto”

Alla domanda se sia possibile replicare il trionfo di Monaco di Baviera: «Penso che nel calcio tutto sia possibile, quindi dobbiamo solo concentrarci sulle nostre partite. Sarà difficile, lo sappiamo, ma vogliamo competere con tutti e ci proveremo».

Chi vorresti incontrare? Il Napoli? «(Ride, ndr) Non lo so, sicuramente in Champions League sono tutte squadre forti, noi dobbiamo fare le nostre partite ma se ci concentriamo in tutti i 90 minuti sappiamo di poter fare bene»