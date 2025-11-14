Klopp commenterà i Mondiali 2026 per la Germania (La Faz)

Jurgen Klopp sarà uno dei commentatori per la Germania ai Mondiali 2026, che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico. L’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool è attualmente impegnato con l’azienda Red Bull.

Il nuovo incarico di Klopp

Come riportato da La Faz:

Klopp sarà davanti alla telecamera; lavorerà per Magenta Tv come commentatore esperto al Mondiale. «Ho davvero voglia di vivere questa Coppa del Mondo. So che questo torneo offrirà le sfide uniche», ha detto Klopp. In precedenza, l’azienda Telekom (di cui fa parte Magenta Tv) aveva già ingaggiato Thomas Muller e aveva annunciato un team di esperti di alto profilo. Il canale online a pagamento mostrerà in esclusiva 44 partite del torneo, tra cui tre ottavi e due quarti di finale. Magenta Tv deciderà dopo il 5 dicembre quali esperti seguiranno determinate partite. «Se Muller e Klopp dovessero effettivamente capitare insieme, allora tutta la Germania si collegherà», ha dichiarato il Cda di Telekom. In precedenza, l’ex tecnico ha lavorato per la Zdf come commentatore esperto ai Mondiali del 2006 e agli Europei del 2008. Poi, con Rtl ai Mondiali 2010.

In un’intervista di ampio respiro al podcast “The Diary of a Ceo” , ha dichiarato a Steven Bartlett: «Ho detto che non allenerò mai più un’altra squadra, una squadra diversa, in Inghilterra. Quindi, se poi sarà il Liverpool… sì. Teoricamente è possibile». Le dichiarazioni sono state riportate dal Telegraph.

Ha continuato: «Ho 58 anni, il che significa che potrei prendere la decisione tra qualche anno, non lo so. Devo prendere la decisione oggi? Allora non allenerò più. Ma grazie a Dio, non devo farlo. Posso solo vedere cosa mi riserva il futuro».

«Non mi manca lo spogliatoio in quanto spogliatoio, ma sedersi in un ristorante con i giocatori a fare una bella chiacchierata è bello. Abbiamo vinto molte partite, quindi c’era spesso un’atmosfera molto positiva nell’edificio. Ho ancora la risata di Virgil [van Dijk] nelle orecchie, per esempio».