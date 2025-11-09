Juric fa il pompiere: «Lookman? Caso chiusissimo» e lo conferma titolare contro il Sassuolo

Prima del calcio d’inizio del match contro il Sassuolo l’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato a Dazn, facendo il punto su Krstovic, Samardzic e sul caso Lookman.

Le parole di Juric

Come vuole affrontare la partita contro il Sassuolo?

«Voglio che giochiamo con intensità, abbiamo le qualità per disputare una gara di alto livello. Non è semplice recuperare continuamente, ma dobbiamo spingere al massimo per fare una prestazione importante oggi».

Krstovic deve finalmente segnare? E Samardzic?

«A Krstovic manca soltanto il gol, senza però cambiare ciò che sta facendo. Samardzic merita di essere titolare oggi».

Lookman caso chiusissimo?

«Assolutamente».

Insomma, sembra davvero che il caso sia rientrato, come dimostra la titolarità del nigeriano nel match delle 12:30.

Juric strattona Lookman che si lamenta del cambio (siamo quasi al remake di Delio Rossi-Ljajic)

Ecco cosa era successo:

L’Atalanta compie un’impresa: vince al Velodrome di Marsiglia 1-0 con rete al 90esimo di Samardzic. Ma non è solo il successo bergamasco a fare notizia. Al minuto 75, sullo 0-0, Juric sostituisce Lookman che sei minuti prima si era visto annullare un gol in modo molto dubbio. Al momento del cambio evidentemente il nigeriano dice qualcosa al tecnico che lo prende per il braccio e gli dice qualcosa. Lookman sembra intimidito, poi subentrano dirigenti dell’Atalanta che portano via l’attaccante.

A Sky Sport:

«Sono solite cose che commentiamo più o meno ogni domenica, una volta Napoli (il riferimento è a De Bruyne a Milano, ndr), una volta altri. Sono cose che succedono quando il calciatore non gradisce il cambio, sono cose che poi si risolvono nello spogliatoio».