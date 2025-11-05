Juric strattona Lookman che si lamenta del cambio (siamo quasi al remake di Delio Rossi-Ljajic)

L’Atalanta compie un’impresa: vince al Velodrome di Marsiglia 1-0 con rete al 90esimo di Samardzic. Ma non è solo il successo bergamasco a fare notizia. Al minuto 75, sullo 0-0, Juric sostituisce Lookman che sei minuti prima si era visto annullare un gol in modo molto dubbio. Al momento del cambio evidentemente il nigeriano dice qualcosa al tecnico che lo prende per il braccio e gli dice qualcosa. Lookman sembra intimidito, poi subentrano dirigenti dell’Atalanta che portano via l’attaccante.

A Sky Sport Juric prova a fare il pompiere:

«Sono solite cose che commentiamo più o meno ogni domenica, una volta Napoli (il riferimento è a De Bruyne a Milano, ndr), una volta altri. Sono cose che succedono quando il calciatore non gradisce il cambio, sono cose che poi si risolvono nello spogliatoio».

«Sono cose che succedono, poi a caldo si esagera un po’. Quel che conta sono l’Atalanta e i tifosi, per il bene della squadra bisogna comportarsi bene. Poi io capisco, per me passa tutto. L’importante è andare avanti».