Julian Alvarez: «Mio padre mi disse: “niente sigarette, tatuaggi e alcol”. A 11 anni avrei potuto giocare per il Real»

Julian Alvarez ha raccontato in un’intervista a L’Equipe la sua scalata nel mondo del calcio e il Mondiale vinto nel 2022 con l’Argentina.

L’intervista ad Alvarez

Sei cresciuto a Calchin, una piccola città nella provincia di Cordoba, dove la maggior parte degli abitanti sono agricoltori. Che possibilità ha un ragazzo nato lì di diventare un calciatore professionista?

«In una città di 3000 abitanti, le possibilità sono molto limitate. In passato, altri due giocatori nati a Calchin sono diventati professionisti: “Tato” Martellotto, che ha giocato in Argentina e Messico, e José Luis “Chivo” Rolfo. Nel complesso, le opportunità sono rare quando si proviene da un angolo del mondo così remoto.»

Che ruolo ha giocato la tua formazione nella tua carriera?

«Fin dall’inizio, la mia famiglia ha instillato in me valori forti: il coinvolgimento, il lavoro, lo sforzo che dobbiamo produrre per ottenere ciò che vogliamo. Mia madre è un’insegnante e mio padre ha lavorato nei campi, prima di diventare camionista.»

Quando è nato il tuo desiderio di diventare un calciatore?

«Molto presto. All’asilo, quando avevo 4 o 5 anni, non appena ho iniziato a scrivere. Con i miei due fratelli maggiori, passavamo le nostre giornate a giocare a calcio per strada, nella piazzetta vicino a casa nostra, e, arrivati a casa, continuavamo. Mia madre ci rimproverava perché rompevamo degli oggetti… Non ho mai immaginato nient’altro nel mio futuro. Fortunatamente, sono stato in grado di raggiungere questo obiettivo e ne sono molto felice.»

Parlaci della tua prima esperienza a Buenos Aires…

Alvarez: «Questa è una delle cose che non dimenticherò mai. Era la prima volta che facevo un viaggio così lungo. Avevo 9 anni e sono andato a fare un provino all’Argentinos Juniors. Francamente, non ho vissuto molto bene quella settimana di prova. Ero molto giovane, abituato a vivere in un ambiente familiare, uscire con persone che avevo sempre conosciuto. Il club mi ha offerto di rimanere, ma non mi sentivo pronto a vivere lontano dalla mia famiglia. Poi qualcuno mi ha avvertito: “Il treno passa solo una volta”, specialmente quando vieni da una città così piccola. Ho fatto altri provini, al River Plate, al Boca Juniors, al Banfield, al Belgrano… Ma non ero ancora pronto. Quando ho compiuto 15 anni, mi sono detto che era ora di fare il grande passo. Ero il capocannoniere del campionato regionale, ma sapevo che se volevo diventare un professionista, dovevo iniziare a competere nelle categorie giovanili di un grande club. Ho scelto il River perché ero un tifoso.»

Hai anche fatto un provino per il Real Madrid, giusto?

«Sì, ho avuto l’opportunità di venire a Madrid quando avevo 11 anni. Mio padre mi accompagnò in Spagna per una ventina di giorni. Ho fatto un po’ di allenamento con il Real, poi un torneo che abbiamo vinto. Ma per rimanere, sarebbe stato necessario che tutta la mia famiglia venisse a vivere con me. Era ancora troppo presto per me.»

Con il River, nel 2018 hai vinto la Coppa Libertadores. Nel 2021, la Copa America con l’Argentina. L’anno successivo, la Coppa del Mondo, che è stata attesa per trentasei anni. Sei una specie di talismano?

«La gente dice che mi è successo tutto molto rapidamente. Ho vinto subito i titoli con il River, poi con la Nazionale. Poi c’era il City, con il triplete al mio primo anno in Inghilterra. Ma non mi vedo come un talismano: si tratta di essere nel posto giusto, al momento giusto, e, soprattutto, di essere preparati. C’è indubbiamente una parte di fortuna, ma è principalmente dovuta al lavoro, alla perseveranza e alla capacità di cogliere le opportunità».

Alla Coppa del Mondo 2022, nella terza partita, sostituisci Lautaro Martinez. Segni quattro gol, tra cui una doppietta in semifinale contro la Croazia. Come spieghi questo successo immediato?

«Onestamente, non lo so. Alcuni hanno considerato il mio trasferimento al Manchester City, quattro mesi prima della Coppa del Mondo, come una scommessa. Per me era fondamentale poter competere quotidianamente con giocatori di questo calibro. Mi ha permesso di tornare in Nazionale con la sensazione di poter evolvere a questo livello internazionale».

Nella sua biografia, Lionel Scaloni dice parlando di te, ma anche di Alexis Mac Allister ed Enzo Fernandez, che avete giocato questo Mondiale con una certa dose di incoscienza:

Alvarez: «E’ così. Inizialmente, non eravamo nemmeno sicuri di essere tra i convocati. Per un attaccante, segnare in Coppa del Mondo è un must! Non ho pensato troppo a tutto questo. Ho ascoltato quello che mi ha detto Scaloni, ho provato a giocare “normalmente”, come so fare, magari senza rendermi davvero conto del contesto, come dice lui, cercando di realizzare il mio sogno. Poi, ad un certo punto, ci pensi per un minuto e ti rendi conto che stai giocando per vincere la Coppa del Mondo.»

A molti giocatori piacciono i tatuaggi, piace uscire. Tu sei molto “familiare” e casalingo. Che tipo di persona sei?

«In Nazionale, qualcuno mi ha fatto notare che ero l’unico giocatore che non aveva un tatuaggio. Non lo faccio per essere diverso. Quando ero piccolo, mio padre ci disse: “Niente tatuaggi, niente sigarette, niente alcol.” Da adulto, tutti decidono, ma non ne sento il bisogno.»

Per molti, l’archetipo dell’argentino è Diego Maradona o “Dibu” Martinez, una persona a cui piace provocare con le parole… Ma ci sono anche profili come Lionel Messi o Angel Di Maria, più posati. Sei più come loro?

«E’ possibile. In un gruppo, hai bisogno di tutto: ci sono quelli che parlano e difendono la squadra, e altri che preferiscono stare in silenzio».

All’età di 25 anni, hai già vinto tutte le principali competizioni. Quale titolo sogni di più oggi?

«Il titolo che mi manca e che ho intenzione di ottenere presto è quello di essere padre (la sua compagna è incinta di sette mesi). Sport parlando, aspiro a vincere di nuovo i titoli che ho già vinto.»

Quando sei arrivato al City, a 22 anni, per la prima volta lontano dall’Argentina, qual è stata la cosa più difficile?

Alvarez: «Mi sono adattato abbastanza velocemente e bene. Prima di arrivare, ho avuto questo dubbio :”sarò all’altezza?”. Alla fine mi sono sentito molto a mio agio fin dall’inizio e il gruppo mi ha aiutato molto».

Cosa ti ha spinto ad andartene?

«Ho ricevuto telefonate da diversi club. Ho scelto di venire all’Atlético perché sentivo di poter essere titolare e dare la migliore versione di me stesso, grazie allo spazio che mi sarebbe stato offerto.»

L’Atlético Madrid è un club sfavorito rispetto a Real e Barça…

«Ma la mentalità è chiara. È uno dei pochi club ad essersi qualificato per la Champions League ogni anno negli ultimi tredici anni. Nella Liga, affronta due giganti ma è ancora lì. È stato ancora in grado di vincere titoli negli ultimi anni. Il club continua a crescere, possiamo fare cose molto belle insieme.»

Sappiamo che Psg e Barça ti stanno osservando. Hai intenzione di giocare in uno di questi due club nei prossimi anni?

Alvarez: «Francamente, non lo so. In Spagna si parla molto di me e del Barcellona. Quando ho firmato per l’Atlético l’anno scorso, parlavano molto di Parigi. È vero, ci sono state discussioni tra i dirigenti del Psg e il mio agente, hanno mostrato interesse, ma non è successo. Al momento sono concentrato sull’Atlético».