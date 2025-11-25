Insulti razzisti a Vlahovic, la Fiorentina se la cava con 20mila euro di multa

Durante Fiorentina-Juventus, alcuni tifosi viola hanno preso di mira il loro ex attaccante Dusan Vlahovic, ora bianconero, rivolgendogli cori e insulti razzisti, tanto che l’arbitro Doveri ha dovuto fermare il gioco due volte.

Il Giudice Sportivo punisce la Fiorentina per gli insulti razzisti a Vlahovic

Oggi è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito all’ammenda nei confronti della società toscana:

Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. Fiorentina per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) Cgs.

La Juve non va oltre un pareggio con la Fiorentina di Vanoli. La Juve si è ritrovata in vantaggio quasi per caso, dopo un primo tempo brutto quanto faticoso al cospetto di una Fiorentina con l’acqua alla gola: a parte Kean, sfortunato al 25′ quando con un gran tiro ha colpito la traversa e ha tenuto sempre impegnati i difensori avversari, la squadra viola schierata da Vanoli con l’ex Fagioli in cabina di regia e Piccoli preferito Gudmundsson è scesa in campo visibilmente contratta. La gara ha stentato ad accendersi anche perché la Juve faceva poco o nulla per alzare i ritmi e prendere l’iniziativa: Spalletti ha shierato Kelly (preferito a Gatti) e ancora Koopmeiners in difesa e ha recuperato in attacco Vlahovic supportato da Yildiz e McKennie.