Spalletti tre pareggi su quattro partite con la Juve, prima di lui solo Sandro Puppo nel 1955

La Juve non va oltre un pareggio con la Fiorentina di Vanoli. La Juve si è ritrovata in vantaggio quasi per caso, dopo un primo tempo brutto quanto faticoso al cospetto di una Fiorentina con l’acqua alla gola: a parte Kean, sfortunato al 25′ quando con un gran tiro ha colpito la traversa e ha tenuto sempre impegnati i difensori avversari, la squadra viola schierata da Vanoli con l’ex Fagioli in cabina di regia e Piccoli preferito Gudmundsson è scesa in campo visibilmente contratta. La gara ha stentato ad accendersi anche perché la Juve faceva poco o nulla per alzare i ritmi e prendere l’iniziativa: Spalletti ha shierato Kelly (preferito a Gatti) e ancora Koopmeiners in difesa e ha recuperato in attacco Vlahovic supportato da Yildiz e McKennie.

Potrebbe interessarti: Spalletti, a differenza di Tudor, ha chiesto e ottenuto una grande considerazione sulle questioni di mercato

Sul centravanti serbo, uno dei tanti ex della sfida, l’arbitro Doveri aveva fischiato un rigore al 14′ per un presunto fallo di Marì ma il Var ha assegnato la punizione ai viola fra gli applausi del pubblico di casa e gli sfottò della curva viola mischiati a cori di discriminazione razziale nei confronti dello stesso Vlahovic, avvistato mentre reagiva con un gesto volgare verso gli spettatori.

Al termine Opta segnala una statistica sull’allenatore della Juventus che non rende sicuramente fiero Spalletti

Luciano Spalletti è solo il secondo allenatore a pareggiare tre delle sue prime quattro partite alla guida della Juventus tra tutte le competizioni (dal 1929/30), dopo Sandro Puppo tra settembre e ottobre 1955. Parità.

Dall’approdo di Spalletti in panchina infatti i bainconeri hanno pareggiato contro il Toro e lo Sporting e ha vinto solo con la Cremonese