Insigne, Bundesliga o Lazio? Con i biancocelesti c’è l’accordo per un ingaggio di poco inferiore ai due milioni

Insigne è ancora senza squadra: oggi circolano diverse ipotesi su possibili destinazioni, tra Serie A e Bundesliga.

Secondo il giornalista tedesco Florian Plettenberg di Sky Sport Germania:

“Insigne avrebbe aperto anche all’ipotesi di trasferirsi in Bundesliga, dichiarandosi disposto a ridursi significativamente lo stipendio.

Resta comunque aperta la pista che porta a un ritorno in Serie A: da tempo si vocifera di contatti tra Insigne e Maurizio Sarri per un possibile approdo alla Lazio. Oggi Insigne ha 34 anni, ma vuole rilanciarsi con una nuova esperienza nel calcio di alto livello”.

Insigne alla Lazio

E poi c’è un’altra voce sulla Lazio: Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale parlando del futuro dell’attaccante e annunciando l’accordo raggiunto tra l’ex capitano del Napoli e la Lazio di Maurizio Sarri.

Come confermato dal giornalista di Sky Sport, è fatta per un ritorno di Lorenzo in Serie A con la maglia della Lazio:

«Insigne ha trovato l’accordo con la Lazio per un ingaggio leggermente inferiore ai due milioni. Sarri lo vuole e la società è pronta ad accontentarlo».

Secondo i media romani, il napoletano è impaziente e anche Sarri non vede l’ora di riaverlo. Attualmente l’ex Toronto e Napoli si allena da solo, ma la sua priorità resta la Lazio. Rimane da chiarire se il mercato di gennaio sarà completamente aperto o solo a saldo zero: le certezze arriveranno entro metà dicembre.