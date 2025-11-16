Insigne alla Lazio percepirebbe 1,2 milioni d’ingaggio, Sarri intensifica il pressing (Messaggero)

Il tecnico vorrebbe averlo a gennaio per almeno sei mesi. Dopo l'ultima esperienza a Toronto, l'ex Napoli è attualmente svincolato.

Lorenzo Insigne è sempre più vicino ad approdare alla Lazio a gennaio da svincolato, dopo l’ultima esperienza in Mls col Toronto. Il tecnico Maurizio Sarri sta spingendo per avere il suo ex pupillo ai tempi del Napoli.

Insigne alla Lazio, le cifre

Come riportato da Il Messaggero:

“Sarri ha intensificato il pressing sull’ex Napoli ormai da mesi. C’è una grande possibilità di vederli assieme per almeno sei mesi, con Lorenzo che percepirebbe un ingaggio da 1,2 milioni di euro, bottino risparmiato dalle cessioni di Tchaouna, Casale e Fares. L’ex Toronto freme. E’ convinto che con Sarri potrà dire ancora la propria ad alti livelli”.

Si è parlato con insistenza della Lazio, visto che c’è Sarri…

«La Lazio ha il blocco di mercato, quindi è inutile fasciarsi la testa (potrebbe essere tesserato a gennaio o a novembre, ndr). Per me tornare a lavorare con Sarri sarebbe un piacere e un onore. La situazione al momento è complicata, vedremo. La scelta migliore la puoi fare solo sedendosi a tavolino prima di decidere».

Come sono stati i tre anni a Toronto?

«A livello calcistico non è andata come sognavo, però l’importante è che ora sto bene fisicamente. Sono volati questi tre anni; ci hanno accolto benissimo e abbiamo conosciuto persone fantastiche in una città stupenda. E con molte di loro continueremo ad avere rapporti. E’ stata un’esperienza».

Il Napoli intanto ha vinto due scudetti…

«Sono contentissimo. Ho festeggiato a Toronto con i miei cari perché è giusto così. Essere lontano non è stato semplice, spero possano continuare su questa scia».