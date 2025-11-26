Il Telegraph celebra Maresca: «È già tra i grandissimi, può superare Guardiola»

Il Chelsea è secondo in Premier e in quattro mesi ha battuto Barcellona, Liverpool e Psg. "È un tattico formidabile e coraggioso"

Maresca li sta collezionando come le tacche sul fucile, nei western: il Barcellona di Hansi Flick, il Liverpool di Arne Slot, e il Psg di Luis Enrique. In poco più di quattro mesi. Il Telegraph a questo punto gli rende merito: se il Chelsea fa quel che fa “è in gran parte grazie a Maresca”.

“L’italiano – scrive il giornale inglese – si sta dimostrando uno dei migliori tattici del gioco. Maresca è l’uomo perfetto per un piano generale. Contro il Barcellona, ​​l’obiettivo era quello di inondare il suo attacco di velocità e mettere a nudo la debole linea difensiva alta di Flick. Non avrebbe potuto funzionare meglio”.

“È stata una prestazione piena di coraggio, avventura ed energia, e tutto è nato dal piano di gioco di Maresca. Persino Flick ha fatto le fusa”, nelle interviste del post-partita.

“Proprio come Maresca aveva spinto Enzo Fernández più avanti in campo per pressare alto e arrivare in area di rigore nella vittoria del Mondiale per Club contro il Psg, lo ha fatto di nuovo contro il Barcellona con risultati simili. La vittoria estiva contro il Psg, detentore della Champions League, è stata liquidata da alcuni, convinti che la stanchezza avesse giocato un ruolo importante per i francesi. Ma è diventato sempre più chiaro che non si è trattato di un colpo di fortuna per Maresca e il Chelsea”.

“Il Liverpool potrebbe aver perso la bussola nella difesa del titolo di Premier League, ma Maresca ha avuto la meglio sullo Slot all’inizio del mese scorso e l’ingresso tardivo e coraggioso di Estêvão ha fatto vincere la partita al Chelsea. La gestione di Estêvão da parte di Maresca finora è stata esemplare. Non è entrato in campo troppo in fretta, non è rimasto troppo a lungo in campo. Era pronto a brillare contro il Barcellona grazie al modo in cui l’allenatore del Chelsea lo aveva preparato per il suo grande momento, inserendo il giovane al momento giusto. Così come Maresca ha scelto alla perfezione il momento giusto con Estêvão contro il Liverpool, ha inserito Delap al momento giusto contro il Barcellona”.

“Tatticamente Maresca sta dimostrando di essere tra i migliori e di sentirsi a suo agio nel misurarsi con gli allenatori più forti in Champions League, nella sua prima stagione da allenatore nella massima competizione europea”.

£Va anche ricordato che Maresca è stato l’artefice dell’ultima vittoria del Chelsea senza Cole Palmer, assente da fine settembre. Ricordate quando il club londinese si chiamava Cole Palmer FC? Maresca ha plasmato una squadra in grado di farcela anche senza di lui”.

Poi il Telegraph si lascia andare: “Prima della partita contro il Barcellona, ​​Maresca ha insistito sul fatto che Pep Guardiola – con cui ha lavorato al Manchester City – è il migliore in circolazione e, a suo avviso, non sarà superato. Ma Maresca sta dimostrando con forza di essere considerato tra i migliori. Non c’è da stupirsi che il super agente Jorge Mendes volesse prendere Maresca nella sua scuderia Gestifute. L’ex allenatore del Leicester City non si sta solo guadagnando ammiratori in Inghilterra, ma la sua reputazione sta iniziando a crescere in tutta Europa. Fortunatamente per il Chelsea, lo tengono sotto chiave”.