Il Napoli cerca un centrocampista italiano per agevolare l’iscrizione alle liste (Schira)

Il giornalista Nicolò Schira ha commentato il tipo di calciatore che sta cercando il Napoli per il suo centrocampo.

Il Napoli cerca un calciatore specifico per il centrocampo

Su YouTube Schira ha dichiarato:

«Vi parlo del Napoli perché il Napoli cerca un centrocampista. Vi svelo l’identikit, ma potrebbero essere anche due, uno alla Anguissa magari in prestito. L’Udinese non vende Atta e chiede 40 milioni. Ci sono delle altre soluzioni all’estero che il Napoli sta seguendo, ma per motivi diversi forse non sono i giocatori ideali per Antonio Conte. E allora il Napoli sta guardando all’Italia, sta cercando un centrocampista italiano che possa essere utile anche a livello regolamentare in chiave liste, ma soprattutto dare un supporto tecnico perché serve un rinforzo a centrocampo, ma anche a livello di spogliatoio».

L’Udinese ha sparato 40 milioni per Atta ma solo a giugno

Scrive così l’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio account X:

Nonostante i numerosi interessi per Arthur Atta da parte di club di Serie A e stranieri, i piani di Udinese sono chiari: i bianconeri chiedono € 40 milioni e non vogliono cedere il centrocampista a gennaio ma nel mercato estivo.

Si complicano quindi in questo senso proprio i piani del Napoli, che avrebbe bisogno come il pane di un centrocampista dall’immediato utilizzo per coprire le assenze di Anguissa e De Bruyne (lunghe) e pure di Gilmour di cui non è dato sapere. Sembrerebbe invece recuperato Spinazzola. Il centrocampista dell’Udinese era uno degli obiettivi principali di Manna e Conte ma molto difficilmente – come ha analizzato Schira – la famiglia Pozzo vorrà privarsene in mezzo alla stagione e per un’offerta men che irrinunciabile.