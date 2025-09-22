Se il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime tre partite, gran parte della colpa è di Maresca (Athletic)

Un pareggio e due sconfitte. Ha sbagliato i titolari contro il Brentford, ha fatto troppo tardi i cambi contro il Bayern, e dulcis in fundo, contro lo United ha lasciato in panca Garnacho e Gittens, costati 100 milioni.

L’inizio di stagione del Chelsea non è andato come sperava la società e il tecnico Enzo Maresca, dopo aver vinto quest’estate il Mondiale per club. Nelle ultime tre partite, nessuna vittoria e sette gol subiti.

Se il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime tre partite, gran parte della colpa è di Maresca

The Athletic scrive:

Tre partite, un punto e molte decisioni sbagliate. Contro Brentford, Bayern Monaco e Manchester United c’è stato un pareggio e due sconfitte. Sette i gol subiti. Questo è stato il primo test che Maresca ha affrontato nella sua carriera da allenatore per gestire una squadra che ha dovuto affrontare un match di Premier, uno di Champions, uno nuovamente di campionato in pochi giorni. I risultati dicono che non l’ha superato. L’allenatore italiano ha preso decisioni importanti in tutte e tre le partite e la preoccupazione è che ha sbagliato molte di queste. Contro il Brentford ha effettuato una tre cambi all’intervallo, quando il Chelsea stava vincendo 1-0, ma dopo ha ammesso che aveva sbagliato l’undici iniziale; tra quelli che sono subentrati c’erano Palmer, James e Cucurella, che l’allenatore ha detto di aver preservato per il match di Champions quattro giorni dopo. Palmer aveva avuto un problema all’inguine, è quindi accettabile che non l’abbia messo dall’inizio, ma come si fa a scegliere Fofana e Hato al posto di James e Cucurella?

Contro il Bayern, il problema è stato essere reattivi. Il Chelsea era ancora in partita sul 2-1 per il Bayern. Ma i cambi sono stati fatti in ritardo: Andrey Santos e Alejandro Garnacho sono subentrati cinque minuti dopo che Harry Kane ha segnato il terzo gol per il Bayern. La peggiore prestazione è stata contro il Manchester United sabato. Non è stata colpa di Maresca l’espulsione del portiere Robert Sanchez. Ma la risposta a ciò è stata discutibile, però: ha tolto le due ali Pedro Neto ed Estevao. Il Chelsea ha così perso ritmo per sfruttare magari un contropiede dato che anche lo United era in dieci per l’espulsione di Casemiro. Sono stati lasciati fuori Gittens e Garnacho, acquistati quest’estate per circa 100 milioni complessivi. Questo è solo l’inizio della seconda stagione in carica di Maresca. Il Chelsea ha vinto solo due di sei partite, e questo è un risultato lontano dall’inizio di stagione che Maresca e questo club avrebbero voluto.