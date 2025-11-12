Gasperini: «Il rapporto con i tifosi? Non è una cosa che si ottiene baciando la maglia o andando sotto la curva»
Ospite dell’appuntamento serale del Tg1, Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del momento della Roma e dell’attuale classifica di Serie A, senza dimenticare gli obiettivi stagionali, il sogno Scudetto e il rapporto con la tifoseria giallorossa.
«Col tempo ci si conosce e ci si apprezza. Non è una cosa che si ottiene baciando la maglia o andando sotto la curva».
Cosa significherebbe il nuovo stadio?
«Questo sarebbe davvero un bel regalo da parte della società. Io ho visto il progetto ed è meraviglioso. È una società che ha voglia di investire e di rendere ancora più grande questa squadra»
La cucina romana?
«Devo stare un po’ attento perché è una cucina molto importante. Una cosa che mi piace molto è quando la mattina esco presto per andare al campo di allenamento, giro l’angolo su via dei Serpenti e mi ritrovo il Colosseo davanti: è un bel modo di iniziare la giornata».
Domani in campo l’Italia di Gattuso…
«Speriamo che si possa andare ai Mondiali, anche per le nuove generazioni sarebbe importante vedere l’Italia in quel contesto».
Roma da scudetto? «Tutti sono liberi di sognare, speriamo che il risveglio sia positivo»
Roma prima in classifica? «Abbiamo fatto un ottimo lavoro all’inizio della stagione e adesso siamo raccogliendo dei buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato».
Il mercato di gennaio? «Come sempre vale per tutte le squadre e si deciderà al momento opportuno».