Gasperini con la Roma fa quello che vuole, più che giochista e risultatista è un puntista (CorSport)

L'unica cosa che gli interessa sono i punti. Dopodiché, durante la partita cambia, sposta, aggiusta. E la sua tattica, per ora, sta funzionando: è primo insieme al Napoli.

La Roma di Gasperini è al primo posto insieme al Napoli, dopo la vittoria di ieri per 2-1 contro il Parma.

Gasperini è primo in classifica con la Roma

Il Corriere dello Sport scrive:

“Tra un “giochista” della prima ora e un “risultatista” last minute, ecco farsi largo la figura del “puntista”. Quello che piazza cinque o sei uomini lì e dopo pochi minuti li sposta di là; quello che gioca con un finto trequartista e con un centravanti vero ma fa credere a tutti che sia falso; con un esterno di centrocampo a piede invertito sulla fascia sinistra e un esterno d’attacco con il piede debole dall’altra parte. È accaduto, capiterà ancora. Uno che cerca gioco e risultati ma che, in realtà, si interessa soltanto dei punti. E che per conquistarli fa un po’ il giochista, un po’ anche il risultatista ma fondamentalmente fa come gli pare. Cambia, sposta, modifica, ritocca, aggiusta.

Gian Piero Gasperini ha scelto concetti di base e raffica di variazioni sul tema. Anche più volte durante la stessa partita. Una costante, ormai. In 9 partite di campionato ha portato a casa 7 vittorie. Giocando spesso senza centravanti pur avendone uno in campo; vincendo più fuori che dentro l’Olimpico; continuando sistematicamente a fare impazzire tifosi e critici per non dare mai certezze sulla formazione scelta. Si dice: la Roma di Gasp non gioca bene. Però fa punti, la replica. Come nessun’altra squadra in Italia, Napoli escluso”.