Fonseca indebolisce il suo Lione con i cambi difensivi: è timido quando va in vantaggio (L’Equipe)
"Sembra che non sappia adattarsi agli eventi e viene criticato per questo. Ha fatto lo stesso errore a Old Trafford, al ritorno dei Quarti di Europa League”
Paulo Fonseca avrebbe delle responsabilità – secondo l’Equipe – in alcuni risultati del suo Lione, che comunque è a 5 punti dal Psg al quinto posto in Ligue 1. I suoi cambi, soprattutto, sono sotto la lente d’ingrandimento: inserisce (come l’anno scorso in Europa League ad Old Trafford ndr) giocatori difensivi, cambia modulo e spesso prende gol proprio in concomitanza di queste sostituzioni e sul lato del giocatore sostituito o inserito.
Si legge così sul quotidiano francese:
“Pur essendo ben piazzato, il Lione ha ancora dei rimpianti perché tutti i punti persi in questa stagione sono stati in modo piuttosto surreale, a Jean-Bouin, a Rennes (1-3) e contro il Tolosa (1-2) proprio alla fine dei tempi di recupero, o a Nizza (2-3) dopo una prestazione con 29 tiri a 5.
«Contro le squadre più forti (Lens, Marsiglia, Lille, Strasburgo) abbiamo subito più gol, ma siamo stati più concentrati e abbiamo vinto», analizza Paulo Fonseca. «Siamo più concentrati contro le grandi squadre e dobbiamo riuscire a mantenere questo livello di concentrazione contro le altre. Perché tendiamo a rilassarci un po’, e non possiamo permettercelo». Pur avendo avuto un rendimento impeccabile nella preparazione delle partite di questa stagione, l’allenatore portoghese sta iniziando a essere criticato per la sua adattabilità agli eventi e per il suo atteggiamento, spesso considerato timido quando la sua squadra è in vantaggio. […]
Un incidente simile si è verificato a Rennes, dove Ruben Kluivert ha sostituito Malick Fofana sull’1-1, prima che il Lione venisse travolto dagli errori del difensore olandese (90’+3, 90’+5). «Non credo che sia un problema tattico. La squadra è pronta a giocare con moduli diversi, con diversi modi di pressare e difendere.» L’allenatore del Lione, tuttavia, aveva già commesso questo errore durante l’incubo dell’Old Trafford la scorsa stagione, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Manchester United. Mentre il Lione era riuscito a portarsi in vantaggio per 4-2 con 10 uomini ai supplementari, Duje Caleta-Car è entrato in campo al 115′ per passare a una difesa a cinque, e il disastro è stato (una sconfitta per 4-5 con due gol al 120′ e al 120’+1) .
Sono troppo pochi e distanti tra loro al Lione. Niakhaté è uno di loro, insieme a Corentin Tolisso, e si assume la responsabilità dei giocatori: «Capisco che si possa fare un paragone con il Manchester United”, dice. “Ma inseriscono giocatori difensivi non significa giocare in difesa. Il problema non è il cambio di sistema tattico; è la nostra gestione. Che fosse un 4-4-1 o un 5-3-1 a Parigi, non era un motivo per rilassarsi così tanto.»