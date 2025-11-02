Fonseca indebolisce il suo Lione con i cambi difensivi: è timido quando va in vantaggio (L’Equipe)

“Pur essendo ben piazzato, il Lione ha ancora dei rimpianti perché tutti i punti persi in questa stagione sono stati in modo piuttosto surreale, a Jean-Bouin, a Rennes (1-3) e contro il Tolosa (1-2) proprio alla fine dei tempi di recupero, o a Nizza (2-3) dopo una prestazione con 29 tiri a 5.

«Contro le squadre più forti (Lens, Marsiglia, Lille, Strasburgo) abbiamo subito più gol, ma siamo stati più concentrati e abbiamo vinto», analizza Paulo Fonseca. «Siamo più concentrati contro le grandi squadre e dobbiamo riuscire a mantenere questo livello di concentrazione contro le altre. Perché tendiamo a rilassarci un po’, e non possiamo permettercelo». Pur avendo avuto un rendimento impeccabile nella preparazione delle partite di questa stagione, l’allenatore portoghese sta iniziando a essere criticato per la sua adattabilità agli eventi e per il suo atteggiamento, spesso considerato timido quando la sua squadra è in vantaggio. […]