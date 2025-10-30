Fonseca criticato in Francia perché ha schierato la difesa a 5: “Ha voluto punti sicuri piuttosto che giocare”

Il Lione ha pareggiato 3-3 contro il Paris Fc nel turno infrasettimanale di Ligue 1; complici le scelte, definite sbagliate in Francia, del tecnico ex Milan Paulo Fonseca.

Il Lione paga le scelte tattiche di Fonseca

So Foot scrive:

Il Lione si è lasciato sfuggire la vittoria. L’ultima mezz’ora, catastrofica, porta il sigillo delle scelte tattiche di Paulo Fonseca, ancora vittima della sua freddezza. Alcuni pareggi hanno più il sapore di una sconfitta, e non c’è dubbio che quello del Lione lo sia. Sono soprattutto le scelte incomprensibili di Paulo Fonseca nell’ultima mezz’ora a essere prese in esame. La strategia del tecnico portoghese, stazionato ancora in tribuna per la squalifica, ha qualcosa da sorprendere in vista di uno scenario che è stato a lungo favorevole alla sua squadra. Dopo le due espulsioni (una per parte), ha preferito “disorganizzare” la squadra, preferendo far uscire centrocampisti e attaccanti per mettere tutti difensori. Il Lione è passato a 5 in difesa, condannandosi a lasciar giocare il Paris Fc e stringere i denti.

Con le sue scelte tattiche, Fonseca ha instillato un senso di paura nella sua squadra, preferendo assicurarsi punti piuttosto che continuare a giocare palla, cosa che il Lione stava facendo molto bene fino ad allora. Fortemente criticato la scorsa stagione per la gestione della sua squadra nei momenti importanti, il tecnico ha già dovuto rispondere delle sue scelte discutibili in questa stagione. Imparare dai propri errori sarebbe un’utopia?