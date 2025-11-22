El Paìs celebra l’Italia del tennis che vince anche senza Sinner (guardato dagli italiani con diffidenza)

Flavio Cobolli (con Berrettini) trascina l’Italia alla terza finale consecutiva di Coppa Davis salvando sette match point contro Bergs e confermando la forza del gruppo nonostante l’assenza di Sinner. Ne scrive El Paìs

L’Italia di Davis semina e raccoglie con e senza Sinner

Sinner sì, ma la storia non finisce lì. Da tempo in ascesa, l’Italia semina, modella e raccoglie. Una macchina al massimo: vincere, vincere e vincere. L’implacabile Jannik come principio e fine? Una buona serie o una sequenza passeggera? Niente affatto. Qui c’è programmazione e c’è talento, quello che dimostra questo ragazzo che si strappa la maglietta dopo aver salvato sette match point e porta il suo Paese alla finale di Bologna, la terza consecutiva in Coppa Davis.

Sinner schiva le critiche e risponde: Ho preso la decisione giusta

Sinner osserva da casa. Per sua scelta.

Sinner osserva da casa. Per sua scelta. Una volta raggiunto l’obiettivo — spuntare la Davis dalla lista degli appuntamenti — il numero due del mondo ha annunciato che stavolta non avrebbe partecipato. Pioggia di critiche. La storia gli è piombata addosso: Adriano Panatta, Nicola Pietrangeli… “È un grande schiaffo allo sport italiano. Non capisco quando dice che è stata una scelta difficile: stiamo parlando di giocare a tennis, non di andare in guerra. Alla fine si tratta del massimo, di indossare l’azzurra”, ha detto quest’ultimo, dopo la stoccata del primo: “Io, al suo posto, avrei giocato”.

Elegante nel replicare, Sinner ha risposto di accettare tutte le critiche, ma di aver preso “la decisione giusta” perché, in fin dei conti, deve guardare a sé stesso e al suo corpo, a quel duello sensazionale con Carlos Alcaraz e a quel 2026 che si intravede a media distanza. (…) “È una squadra incredibile anche senza di me, e non mi piace che qualcuno dica il contrario. Le possibilità di vincere sono alte. Sono orgoglioso di essere italiano e di essere nato qui, e non in Austria o altrove. Questo Paese merita molto di più, anche più di ciò che sto facendo io”.

Sinner è guardato con sospetto dai connazionali

In un certo senso, Sinner è sempre stato guardato con sospetto dai suoi connazionali, nonostante oggi sia uno dei simboli sportivi del Paese. I tratti, la pelle lattea, i capelli rossi e le lentiggini. Gli si contesta l’accento, o perché usa il tedesco. Nient’altro che le sue origini. «Alcuni dicono che l’Alto Adige [la zona montuosa dove è nato, confinante con l’Austria] è diverso… Ma lo è anche la Sicilia. Totalmente. Ed è questa la nostra fortuna, la nostra forza sta in quelle differenze», sottolineava non molto tempo fa, prima di incoronarsi di nuovo alle Finals. A quel punto si era già tirato fuori, e poi lo ha fatto anche Lorenzo Musetti.