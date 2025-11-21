L’epica della Coppa Davis, Cobolli porta l’Italia in finale: tie-break finale 17-15 (annulla sette match-point)

È certamente una Coppa Davis di Serie B ma le emozioni sono quelle di sempre. L'Italia è in finale per il terzo anno consecutivo, e stavolta senza Sinner

L’epica della Coppa Davis, Cobolli porta l’Italia in finale: tie-break finale 17-15

È certamente una Coppa Davis di Serie B ma le emozioni sono quelle di sempre. L’Italia è in finale per il terzo anno consecutivo, e stavolta senza Sinner. Cobolli ha portato il secondo punto dopo aver battuto il belga Bergs in una partita epica che si è conclusa 17-15 al the-break del terzo set. Con sette match-point per l’azzurro e sette per l’avversario. Punteggio finale: 6-3, 6-7. 7-6. In precedenza, Berrettini aveva vinto il proprio singolare. Appuntamento a domenica per la finale, gli azzurri attendono la vincitrice tra Spagna e Germania.