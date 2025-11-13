El Paìs elogia il metodo italiano nel tennis: non solo Sinner, anche a livello organizzativo

L'effetto Sinner è frutto di un metodo che parte da lontano riconosciutoci anche in Spagna. La crescita del movimento è nei numeri e nei risultati

Tutti pazzi per le Atp Finals a Torino. Impianto sold out, campioni e Jannik Sinner a trascinare il tifo. Ma come è nato questo successo nel tennis? Se lo è chiesto El Paìs

Prima di Sinner l’Italia parlava solo di Panatta e Pietrangeli

Il paese aveva la tradizione, ma mancava il successo. Gli italiani citavano a memoria nomi come Adriano Panatta (Roland Garros e Coppa Davis 1976) e Nicola Pietrangeli (1959 e 1960), due simboli, ma parlando di tennis lo facevano con una certa timidezza. Loro, appassionati e già vincitori nel calcio e in altre discipline sportive, avevano bisogno di un campione vero anche sui campi da tennis. Così hanno fatto affidamento sulla specialità nazionale: il metodo. Come le perfette macchine da caffè che brillano in ogni caffetteria della città, il sistema ha funzionato e alla fine ha prodotto risultati concreti. Prima segnali, poi realtà. È arrivato Sinner, e con lui è cresciuta la febbre per il tennis.

L’ambizione della Federazione Tennis: un quinto Slam

«Perché i Grand Slam possono essere solo quattro?», aveva lanciato a maggio il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), Angelo Binaghi. Tanta è l’ambizione e l’euforia, come confermano i numeri: secondo un rapporto Fitp del 2024, gli appassionati di tennis in Italia sono oggi 16,9 milioni, mentre a praticare il gioco a livello amatoriale sono in cinque milioni, praticamente il doppio rispetto al 2016; i giocatori federati sono passati da 404.000 nel 2019 a oltre un milione, generando quasi 47.000 posti di lavoro e circa 2.500 scuole di formazione; anche il calendario dei tornei si è ampliato notevolmente.

El Paìs ricorda che anche il presidente dell’Atp è italiano: Andrea Gaudenzi e i recenti successi in Coppa Davis (2023 e 2024) e Billie Jean King Cup (2024 e 2025).

Il tennis secondo sport più seguito in Italia

L’effetto Sinner, nuovo iconico punto di riferimento, ha avuto un impatto così potente che il tennis (39%) è diventato il secondo sport più seguito in Italia, davanti alla Formula 1 (38%), volley (31%), atletica (31%), nuoto (29%), motociclismo (29%) e ciclismo (26%).

Alle spalle di Sinner sta crescendo un’interessante generazione di giocatori (Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Luca Nardi).

Il suo successo ha catapultato l’Italia da paese spettatore a grande potenza sportiva, ammirata come esempio. La base è solida, il futuro luminoso. La nazione mostra maestri tenaci, dinamici e intelligenti, e oggi esibisce le sue due migliori creazioni: Sinner e Musetti. Quest’ultimo, tecnicamente raffinato, è arrivato al torneo ripescato all’ultimo minuto dopo la rinuncia di Novak Djokovic e ha ancora chance di qualificarsi, ma dovrà battere Alcaraz e fare i conti con le combinazioni dei risultati.