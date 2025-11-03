Eintracht, Jan Fiesser: «Proveremo a mettere in difficoltà il Napoli come ha fatto il Psv»

Il vice allenatore dell’Eintracht Jan Fiesser ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Napoli. Assente l’allenatore Dino Toppmoller per motivi di salute

«Tutta la rosa è importante, sono bravi in fase offensiva e difensiva. Hanno grande disciplina che caratterizza le squadre italiane. Sarà difficile domani».

Sulla tensione del match: «La situazione la conosciamo, i nostri tifosi non saranno qui ma vogliamo concentrarci a prescindere sull’aspetto calcistico. L’atmosfera non è delle migliori ma abbiamo giocato molto bene contro il Borussia Dortmund, abbiamo avuto un po’ di sfortuna pur giocando bene perciò c’è fiducia. Si sente già oggi l’energia data dalla Champions, sono tutti pronti e concentrati».

Sull’ultima sconfitta del Napoli in Champions League contro il Psv: «Non sarebbe male metterli in difficoltà come hanno fatto loro ma non sarà semplice. Conosciamo i punti di forza del Napoli, il Psv ha grande qualità e ha mostrato le caratteristiche del calcio olandese. Speriamo di ripetere una gara così, ci proveremo».

Che formazione schiererà?

«Non posso rivelare nulla per non favorire gli avversari. Per quanto riguarda il nostro percorso, domani sarà un’alltra storia rispetto alle ultime due partite. Ho visto una grande atmosfera, abbiamo imparato molto nelle ultime due gare e speriamo di mettere in pratica questi insegnamenti».

Sul k.o. col Liverpool nell’ultimo match di Champions: «Non penso che dipenda dall’età media della rosa e dal fatto che abbiamo molti giocatori giovani. Non è sempre facile segnare quando gli avversari si chiudono, dobbiamo migliorare nel finale ma non è un problema radicale».