Eintracht, Theate: «Per noi l’assenza di De Bruyne è positiva, ma in futuro vorrei giocarci contro»

Il difensore dell’Eintracht Francoforte, Arthur Theate, vecchia conoscenza del nostro campionato per la sua esperienza al Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per il match di domani contro il Napoli

La conferenza di Theate

«Sarà senza dubbio una gara complicata contro i campioni d’Italia. Il Napoli è una squadra di grande qualità e si respira un’atmosfera speciale. Noi daremo tutto, come già fatto contro il Borussia Dortmund, e vogliamo confermarci anche domani».

Sull’assenza dei tifosi: «È davvero un grande dispiacere che i nostri sostenitori non possano essere presenti, ma sappiamo che ci seguiranno da lontano e ci faranno sentire il loro sostegno. I ragazzi dovranno mettere in campo ogni energia. Il mister? Domani tornerà pienamente operativo e sarà pronto al 100% per affrontare questa sfida».

Sulle voci di un accostamento al Napoli nelle passate sessioni di mercato. «Sono felice di essere a Francoforte, poi in futuro vedremo cosa accadrà. A Bologna feci un anno incredibile. Magari un giorno tornerò in Italia, ma per ora sono felice qui».

Quanto peserà l’assenza di De Bruyne, suo connazionale? «Difficile rispondere per me. La sua assenza è positiva per noi perché è tra i top a livello mondiale. Ma il Napoli ha tanti altri calciatori di qualità. In futuro vorrei giocare contro De Bruyne perché è veramente forte. Oltre, ovviamente, a giocarci in nazionale».