Cosa sta combinando De Zerbi col Marsiglia? I calciatori non corrono, nessuno è creativo (Daniel Riolo)

A Rmc Sport: «Fermarsi durante un'azione per protestare è un errore professionale. L'Atalanta ha meritato di vincere. Il migliore del Marsiglia è il portiere Rulli».

Il giornalista Daniel Riolo ha criticato l’atteggiamento dei giocatori del Marsiglia sull’azione che ha portato al gol dell’Atalanta. La squadra di Roberto De Zerbi si era infatti fermata a protestare per un tocco di palla col braccio di Ederson.

Le critiche di Daniel Riolo al Marsiglia e a De Zerbi

A Rmc Sport Riolo ha dichiarato di non voler sentire polemiche sul rigore non fischiato, poiché il Marsiglia voleva portare a casa lo 0-0 e non è sceso in campo con l’atteggiamento giusto:

«Se parliamo di arbitraggio stasera per spiegare la prestazione del Marsiglia, è perché non capiamo nulla di calcio. Spiegatemi perché il Marsiglia produce poco, cosa sta facendo l’allenatore, perché i giocatori non si muovono in campo, perché non ci sono tattiche. Non venirmi a parlare di arbitri. Fermarsi durante un’azione per protestare è un errore professionale, e hanno preso gol in contropiede. Una rete meritata per l’Atalanta per quello che ha creato durante la partita. E’ una vittoria indiscutibile. Non sto capendo cosa stia facendo il Marsiglia da tre partite a questa parte. Perché i giocatori non corrono? Perché non c’è un giocatore creativo a centrocampo che pesca gli attaccanti? Qual è la posizione di Greenwood in questa squadra? Cosa ci fa Aubameyang in questa squadra? L’unica persona che capisco in questa squadra è Rulli. È il miglior giocatore del Marsiglia settimana dopo settimana, è anormale che il tuo portiere sia il migliore. Non capisco più cosa propone De Zerbi».

L’Atalanta compie un’impresa: vince al Velodrome di Marsiglia 1-0 con rete al 90esimo di Samardzic. Ma non è solo il successo bergamasco a fare notizia. Al minuto 75, sullo 0-0, Juric sostituisce Lookman che sei minuti prima si era visto annullare un gol in modo molto dubbio. Al momento del cambio evidentemente il nigeriano dice qualcosa al tecnico che lo prende per il braccio e gli dice qualcosa. Lookman sembra intimidito, poi subentrano dirigenti dell’Atalanta che portano via l’attaccante.