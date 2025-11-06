Il Marsiglia ha perso per essersi fermato a protestare, De Zerbi: «Anche a Madrid successe» (Le Parisien)

I marsigliesi reclamavano un rigore per un tocco di braccio di Ederson, mentre dall'altra parte Samardzic è ripartito e ha segnato.

Il Marsiglia ha perso 1-0 contro l’Atalanta e non sono mancate le polemiche arbitrali. Un tocco di braccio di Ederson ha scaturito le proteste dei marsigliesi e portato al gol vittoria della Dea.

Il Marsiglia perde, ma reclama un rigore

Le Parisien scrive:

Dominati gran parte del match da una squadra lombarda piuttosto interessante tecnicamente e tatticamente, e complessivamente superiore in tutte le aree di gioco, il Marsiglia ha concesso un gol al termine di un’azione che ha dell’incredibile. Lanciato sulla destra all’89esimo, Greenwood ha messo dentro un cross nell’area avversaria; Ederson tocca la palla con un braccio. I marsigliesi reclamano un rigore e smettono temporaneamente di giocare, mentre Samardzic si inserisce in area e segna. Roberto De Zerbi non ha nascosto la sua rabbia: «Non sono un arbitro e potrei non conoscere le regole. Ma ho un po’ di memoria e ricordo che abbiamo perso una partita a Madrid in un’azione simile. Ma anche le regole stanno cambiando».

Mano clarísima de Éderson en el área, era penal para el Olympique de Marseille. Terrible arbitraje del español José Sánchez, ni para ir a ver la jugada al VAR. pic.twitter.com/tXHtXXOy5L — 𝐋𝐢𝐥𝐢™💫 (@Lili_dr03) November 5, 2025

De Zerbi, inoltre, è stato ammonito per aver mostrato il tablet all’arbitro che mostrava l’immagine del tocco di mano di Ederson.

Al minuto 75, sullo 0-0, Juric sostituisce Lookman che sei minuti prima si era visto annullare un gol in modo molto dubbio. Al momento del cambio evidentemente il nigeriano dice qualcosa al tecnico che lo prende per il braccio e gli dice qualcosa. Lookman sembra intimidito, poi subentrano dirigenti dell’Atalanta che portano via l’attaccante.

A Sky Sport Juric prova a fare il pompiere:

«Sono solite cose che commentiamo più o meno ogni domenica, una volta Napoli (il riferimento è a De Bruyne a Milano, ndr), una volta altri. Sono cose che succedono quando il calciatore non gradisce il cambio, sono cose che poi si risolvono nello spogliatoio».