Contro l’Atalanta Conte punterà su McTominay, chi meglio di lui per rovesciare gli umori (Gazzetta)

L'allenatore si affiderà a McTominay, reduce da una splendida rovesciata con la Scozia, e Hojlund, che sono stai protagonisti con le Nazionali

Come giocherà il Napoli di Conte contro l’Atalanta sabato sera? Purtroppo l’emergenza infortuni continua ad affliggere la squadra, Prima Lukaku, poi De Bruyne, e adesso si è aggiunto anche Anguissa. Conte sarà costretto a ridisegnare ancora una volta la formazione. Secondo la Gazzetta si affiderà a McTominay e Hojlund che sono stati protagonisti in questi giorni con le rispettive Nazionali

Conte si affida a McTominay e Hojlund

“l’emorragia di centrocampisti costringe Conte a riflettere su possibili cambiamenti e la tentazione di ripresentarsi con il tridente appartiene anche a cause innaturali, come gli incidenti in serie che hanno sottratto incursori, mezze ali e bomber aggiunti. McTominay con Elmas possono sistemarsi al fianco di Lobotka; e Politano e Neres, come in passato, ritrovarsi a fungere da sostegno per Hojlund che non chiede altro, palloni nella profondità.

Potrebbe interessarti: McTominay e i gol su rovesciata: in Nazionale ne segna uno più bello di quello dello scudetto. E porta la Scozia ai Mondiali

Altrimenti, ci sarebbe Lucca, se la questione dovesse aver bisogno di altro, di un uomo con un fisico bestiale, capace di riempire l’area, di mettere la testa a posto e tentare di scacciare via le ombre che, aspettando Lukaku, pronto ad anticipare il rientro, restano lì, a tratti impietose. Però c’è McTominay – e con lui anche Hojlund– che sa come domare i malesseri: per rovesciare gli umori, chi meglio di lui?