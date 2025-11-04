Conte:« Se noi avessimo fatto una partita del genere in Germania, parlerebbero di calcio di vecchia epoca»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la gara pareggiata contro l’Eintracht in Champions

Le parole di Conte

«Possiamo dire di tutto e di più, ma se non segni non vinci. Dispiace perché giochi contro una squadra tedesca e ti aspetti altro. Hanno imparato bene come si fa il catenaccio, si parla tanto di calcio europeo. Se noi avessimo fatto una partita del genere in Germania parlerebbero di calcio di vecchia epoca. Noi siamo comunque dei buoni insegnanti. Cerchiamo di andare avanti a livello calcistico e di proporre qualcosa di livello europeo. È inevitabile che se non fai gol dispiace. Non posso comunque dire qualcosa ai ragazzi per l’impegno e lo spirito che ci hanno messo. Stiamo finendo un ciclo di sette partite cercando di inventarci anche soluzioni nuove. Lang quando è entrato ha fatto bene, Bisogna andare avanti. La nostra ambizione è crescere e fare esperienza quest’anno perché stiamo affrontando una stagione con tanti impegni rispetto all’anno scorso e bisogna capire che è più difficile per tutti. Avessimo fatto una prestazione di paura è invece la prestazione l’abbiamo fatta».

Un’occhiata alle prossime partite? L’essenza di De Bruyne?

«Non parliamo di calciatori che no cos Ono altrimenti dovresti mettere anche Lukaku. Non è giusto per i ragazzi penso che stiano facendo molto bene. A livello numerico facciamo fatica perché eravamo già contanti, ora dobbiamo tirare la cinghia e inventarci delle soluzioni. Si può essere ambizioni a parole però ci vuole il lavoro per i risultati».

È mancato qualcosa per infiammare il Maradona?

«Ascolto con grande interesse quello che si dice, penso che i ragazzi hanno dato tutto. Ho visto delle occasioni importanti. Questo tipo di partite se le sblocchi diventa un’altra partita. Nel secondo tempo ho visto occasioni da rete clamorose di Anguissa, McTominay, poteva finire tre a zero per il Napoli. Per lo spirito dei ragazzi non posso dire niente. Noi ce la stiamo mettendo tutta, poi ci sarà chi deve giudicare ed eventualmente prendere delle decisioni»