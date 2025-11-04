Napoli-Eintracht 0-0, Conte ritrova Lobotka e lancia Gutierrez sulla sinistra (LIVE)

Il Napoli si appresta ad affrontare l’Eintracht Francoforte per la quarta giornata del girone di Champions League. Per gli azzurri rappresenta già uno snodo cruciale per il percorso europeo dopo la cocente e umiliante sconfitta contro il PSV nella giornata precedente. La classifica per ora recita soli tre punti per i partenopei a cinque giornate dal termine, vien da sé che la vittoria oggi è un obbligo per sperare in un passaggio del turno. Conte per affrontare i tedeschi potrà contare sul ritorno di Lobotka in mezzo al campo vicino agli insostituibili Anguissa e McTominay. Davanti ci sarà il tridente composto da Politano ed Elmas sulle fasce con Hojlund riferimento centrale. Sulla fascia sinistra a completare la catena con il macedone ci sarà invece Gutierrez che prende il posto dell’acciaccato Spinazzola. La squadra tedesca rappresenta un avversario ostico in grado giocare un calcio molto europeo e propositivo. Già diversi gol nella casella dei gol segnati in Champions ma di contro anche molti subiti. Le ultime tre sfide della squadra allenata da Toppmoller in Europa sono stati 5-1, una volta a favore contro il Galtasaray e due sconfitte con il medesimo punteggio contro Atletico Madrid e Liverpool.

Le formazioni ufficiali di Napoli e Eintracht Francoforte

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Larsson, Chaibi, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. All. Toppmoller