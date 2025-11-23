Chevalier: «Ora che sono al Psg, mi scrutano dalla A alla Z. È una cosa che ho dovuto elaborare»

Lucas Chevalier, portiere del Psg, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Telefoot dopo la vittoria del Paris contro il Le Havre (3-0) di ieri sera. Focus del suo intervento la pressione che è costretto a subire da quando è il nuovo portiere dei parigini, su scelta di Luis Enrique che ha preferito lui a uno come Donnarumma. Di seguito un estratto.

Chevalier: «Ho una nuova vita, ma mi rendo conto che vengo esaminato…»

“Ho una nuova vita e un nuovo ruolo. La percezione del portiere si è evoluta di nuovo, la mia vita è cambiata, ho lasciato la zona di comfort e vengo esaminato dalla testa ai piedi. Ti rendi conto che è spietato. Sono cose che devi elaborare. Anche se sei preparato e consapevole, quando succede davvero, hai bisogno di tempo per dire ‘ok’ e andare avanti con calma.

Ma la lezione sta iniziando a sedimentarsi e ora sono in grado di affrontare le prossime partite e i prossimi obiettivi con molta più compostezza. Sono felice di attraversare questo perché è calcio di alto livello. Voglio continuare a migliorare, per dimostrare di essere un grande portiere. Alla mia giovane età (24 anni) posso dare molto e in futuro darò ancora di più.»