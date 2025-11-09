Bologna-Napoli 2-0, palo colpito da Gutierrez al settantacinquesimo (LIVE)

Il Napoli gioca contro il Bologna allo stadio Dall’Ara per l’undicesima giornata di Serie A. Conte conferma Gutierrez sulla sinistra al posto di Spinazzola e Elmas alto nel tridente insieme ad Hojlund e Politano. Il centrocampo è obbligato con i soliti Anguissa, Lobotka e McTominay che causa infortuni purtroppo sono costretti a chiudere questo tour de force. Gli azzurri cercano di rialzare la testa e di ritrovare la via del gol dopo gli ultimi due zero a zero contro Como in campionato ed Eintracht in Champions League. Dall’altro lato gli emiliani vengono da un ottimo periodo di forma, con nove risultati utili di fila tra Europa League e campionato. Si prevede una bella sfida, in gioco un posto nella zona coppe europee per i felsenei e la conferma della vetta per i partenopei. Calcio d’inizio alle ore 15:00.

76′ Entrano anche Juan Jesus e Olivera, fuori Buongiorno e Gutierrez

75′ Gutierrez il migliore dei suoi, servito da Lang prima prova a crossare e viene chiuso e poi colpisce il palo

73′ Punizione per gli azzurri che finalmente provano ad imbastire una reazione, ammonito Orsolini per il fallo su Gutierrez

71′ Lang rimedia un giallo per un fallo inesistente

68′ Intanto entrano Lang e Neres al posto di Politano ed Elmas

66′ Altra dormita azzurra in area e Lucumì svetta indisturbato in area e trafigge Milinkovic. Difesa azzurra fuori da ogni schema sensato

65′ Si riprende con l’attaccante graziato da un possibile cartellino rosso

63′ Revisione del Var per un possibile cambio di cartellino per il danese

62′ Partita che si anima, giallo ad Hojlund per una gomitata in faccia a Ferguson dopo un contrasto tra i due

57′ Bologna ora in fiducia, gli azzurri non riescono a reagire

54′ Ammonito Anguissa per aver falciato Cambiaghi che sta seminando il panico sulla fascia destra

50′ Cambiaghi brucia Di Lorenzo sulla destra e mette al centro dove Dallinga anticipa Rrahmani e buca Milinkovic sul primo palo

46′ Nel Bologna entra Cambiaghi per Rowe che era infortunato

Inizia il secondo tempo

50′ Fine primo tempo al Dall’Ara

49′ Fiammata azzurra con Politano che mette al centro, ma tutti aveva attaccato altezza dischetto e non secondo palo

48′ Napoli che sta chiudendo in attacco ma senza reali occasioni

46′ Cinque minuti di recupero

41′ Azzurri fuori fase, troppi errori nella metà campo avversaria

37′ Anche Rowe a terra dolorante, prova a proseguire ma pare non riuscirci

34′ Altro colpo di testa di Dallinga dentro l’area, lasciato colpevolmente solo. La palla esce al lato destro della porta difesa dal portiere serbo

31′ Tentativo di Rowe dalla distanza e Milinkovic risponde presente. Parata a terra di ottimi riflessi

28′ Cross fendente dalla sinistra nell’area azzurra, per poco non ci arriva. Orsolini. Rischio per il Napoli

24′ Buon momento per gli azzurri, lungo giro palla cambiando lato continuamente

20′ Ripartenza azzurra gestita da Politano, poi serve Elmas sulla sinistra. Il macedone arriva al limite e calcia a giro e prima parata facile per Pessina

17′ Serpentina di Hojlund, salta un paio d’uomini e calcia da fuori. Tiro deviato in angolo

15′ Anguissa a terra dopo un contrasto molto duro con Pobega

11′ Azzurri a caccia di sbocchi, mentre gli emiliani aspettano guardinghi

7′ Entra il giovane Pessina tra le fila del Bologna in porta

4′ Pressione alta di entrambe le squadre, nel frattempo Skorupski accusa un problema alla coscia

1′ Inizia il match!

Le formazioni ufficiali di Bologna e Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte