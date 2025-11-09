Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali. Elmas e Politano dal 1′, confermato Gutierrez sulla sinistra

Solito centrocampo a 3 con Anguissa, Lobotka e McTominay. Italiano si affida a Orsolini e Dallinga

Alle 15 la sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A tra Italiano e Conte al Dall’Ara: sono state diramate da qualche minuto le formazioni ufficiali sia del Napoli che del Bologna. Di seguito i 22 che scenderanno in campo.

Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Pobega, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. All. Conte.