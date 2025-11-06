Anguissa eletto miglior giocatore della Serie A per il mese di ottobre: battuti Leao e Calhanoglu

Gli altri candidati erano Bonazzoli (Cremonese), Cambiaghi (Bologna) e Caprile (Cagliari). Tale riconoscimento consente al Napoli di allungare nella classifica dei club con più "Player Of The Month", arrivando a quota 12 in 7 stagioni

Frak Zambo Anguissa è stato eletto “Player of the Month” per il mese di ottobre. Ad annunciarlo è stato il sito ufficiale della Serie A, dal quale si apprende che la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 20.45 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

Anguissa giocatore del mese di ottobre: battuti Leao e Calhanoglu

I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore il centrocampista camerunense, che ha superato campioni del calibro di Bonazzoli (Cremonese), Calhanoglu (Inter), Cambiaghi (Bologna), Caprile (Cagliari), Leao (Milan).

La Serie A ricorda che: “la sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 6ª alla 9ª della Serie A Enilive 2025/2026”.

«Se c’è un giocatore che in questo momento incarna il concetto di “box to box player” quello è certamente Frank Zambo Anguissa. L’intensità in fase difensiva, la potenza fisica strabordante e l’innata capacità di inserimento in area avversaria l’hanno reso un elemento fondamentale nei successi del Napoli di questi anni. Grazie ai 3 gol determinanti messi a segno a ottobre Anguissa bissa il successo come miglior calciatore del mese conquistato lo scorso gennaio e permette agli azzurri di allungare nella classifica dei Club con più elementi premiati con il Player Of The Month, arrivando a quota 12 in 7 stagioni»,ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo.