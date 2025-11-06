Giovane del Verona nel mirino delle big italiane, tra cui il Napoli (Gazzetta)

Inter, Napoli, Milan e Atalanta avrebbero chiesto informazioni al suo procuratore Beppe Riso. I gialloblù potrebbero cederlo già a gennaio con un'offerta di almeno 10 milioni.

Il Napoli si è iscritto alla corsa per Giovane, attaccante brasiliano arrivato quest’anno all’Hellas Verona, che ha messo a segno il suo primo gol in Serie A contro l’Inter lo scorso weekend.

Giovane conteso dalle big italiane

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“Domenica a pranzo, Giovane si è sbloccato contro l’Inter. Rete bellissima che non ha portato punti alla squadra, ma ha fatto brillare gli occhi, in primis ai tifosi gialloblù e poi agli addetti ai lavori. Si era capito già dalle amichevoli estive che questo attaccante brasiliano del 2003 (compirà 22 anni il 24 novembre) avesse i numeri per fare balla figura in Serie A. In campionato prima di domenica ci aveva provato in tutti i modi a segnare, tanto che risultava primo nella classifica dei tiri in porta.

Le voci di mercato parlano già di un interessamento di alcune big, italiane e straniere, per questo ragazzo arrivato in riva all’Adige a parametro zero questa estate dopo essersi svincolato dal Corinthians. Inter, Napoli, Milan e Atalanta avrebbero chiesto informazioni al suo procuratore Beppe Riso. I nerazzurri sarebbero in pole. La firma sul contratto che lo lega all’Hellas fino al giugno del 2029 mette il club gialloblù in una condizione di forza. Attualmente il brasiliano ha un valore di mercato che si aggira sui 5 milioni, ma data l’età e le potenzialità espresse, il club del fondo statunitense Presidio Investors potrebbe decidere di prendere in esame offerte già per il prossimo mercato di gennaio, ma dai 10 milioni in su”.