Achille Costacurta, il figlio di Billy e Martina Colombari, al Maradona con indosso la maglia azzurra del Napoli
Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, analizza la vittoria del Napoli per 3-1 sull’Atalanta, la rinascita della squadra di Conte e la correda con la curiosità relativa a Costacurta junior.
Mai finora in serie A, con Conte in panchina, gli azzurri avevano fatto tre gol nel primo tempo.
Conquista una vittoria che mancava da un mese mentre si trova sul ciglio del burrone, nella notte in cui l’allenatore ha sollecitato onestà, forza. Ha chiesto fiducia nei suoi metodi. La sua rivoluzione tattica, l’ennesima, è coincisa con una vittoria pesante.
Curiosità: al Maradona, alla vigilia del derby fra Milan e Inter, c’è un lombardo doc. È Achille Costacurta, il figlio di Billy, sugli spalti con addosso la maglia azzurra del Napoli. Insolito.