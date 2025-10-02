Wirtz ha più cartellini che gol e assist, in Inghilterra è già un caso: “È smarrito, meglio mandarlo in panchina”

È costato al Liverpool 150 milioni la scorsa estate. Ha giocato 9 partite (quasi 700 minuti) tra Premier League e Champions, totalizzando 1 solo assist e 2 cartellini gialli. Florian Wirtz è sicuramente il vero flop dell’ultima sessione di mercato. In Gran Bretagna piovono critiche da ogni dove. E la testata tedesca Der Spiegel si è soffermata sull’argomento, raccogliendo le analisi poco lusinghiere registratesi in questi giorni per pugno di stampa e media inglesi.

Cosa succede a Florian Wirtz? Pioggia di critiche in Gran Bretagna

“Dopo la sconfitta del Liverpool in Champions League contro il Galatasaray, la leggenda dei Reds Jamie Carragher ha criticato la squadra, prendendo di mira il neoacquisto Florian Wirtz. Carragher che Wirtz non vada fatto giocare per il momento. «Non è al meglio, credo che debba essere mandato in panchina in modo che il Liverpool possa tornare a essere quello della scorsa stagione, acquisendo fiducia e sviluppando stabilità difensiva. Perché al momento vige il caos». Il giorno prima, l’ex nazionale inglese Wayne Rooney aveva espresso dubbi sull’acquisto del Liverpool alla Bbc: «Non vedo dove si inserisca nella squadra», riporta De Spiegel.

“”Il periodo di adattamento è ancora in corso, purtroppo”, scrive il Liverpool Echo, mentre l’Express sottolinea: “Il Liverpool ha bisogno di molto di più da un giocatore in cui ha riposto così tanta fiducia. Non sembra sicuro di sé. E il Sun afferma che Wirtz sta “soffrendo sotto il peso delle aspettative”. La Bbc ha scritto che il ventiduenne sembra “smarrito” e che debba ancora abituarsi al ritmo dei campioni inglesi”, conclude De Spiegel.