Tudor: «Perché non facciamo gol? Bella domanda, non lo so»

L’allenatore della Juventus, Tudor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio

Le parole di Tudor

Al Oggi la cosa che le ha dato più fastidio è stato l’attegiamento? Dopo 10 minuti si scaldava già Kostic.

«No, si scaldava Kostici perchè ho visto che Cambiaso non è entrato bene. In generale la squadra è entrata bene, a parte lo sbaglio che ha fatto Jonathan e il gol che hanno fatto loro. E’ un momento brutto, un momento difficile, dobbiamo stare uniti, lavorare di più tutti insieme. C’è delusione, perché penso che l’abbiamo preparata nel modo giusto».





Si è dato una spiegazione per il fatto che non si riesce a fare gol? Quarta partita di fila senza segnare.

«No, è una bella domanda, oggi abbiamo provato con due attaccanti, che sono stati lì, hanno avuto le occasioni, poi con Francisco, con Kenan, con quattro offensivi, poi ci abbiamo provato… ci manca qualcosina sicuro».

Chi è il responsabile di questa situazione?

«Tutti sono responsabili, è sempre così. Si prova a fare meglio, si gioca subito tra due giorni e si può ripartire con una vittoria. Ci manca qualcosa sotto tutti i punti di vista, però non bisogna fare drammi».

Lei si sente sicuro?

«Tutti mi fanno queste domande, ma io non penso a me stesso. Non me ne frega niente del futuro, cerco di essere lucido di fronte a tutti i problemi che ci sono».

I centrocampisti accompagnano poco?

«Kenan aveva bisogno di riposo, David e Vlahovic hanno gol nelle corde. Secondo me è stata una scelta giusta, però è mancato il gol. Qualcuno negli ultimi metri la deve mettere, perché dietro un piccolo sbaglio capita sempre e ti castigano».

Cambiaso fuori alla fine del primo tempo?

«Andrea l’ho visto in difficoltà con Isaksen, non mi è piaciuto come interpretava la partita e ho fatto questo cambio».