Gli ultimi giorni di Tudor, la Juventus battuta anche dalla Lazio di Sarri

Gli ultimi giorni di Tudor, la Juventus battuta anche dalla Lazio

Terza sconfitta consecutiva delle Juventus tra campionato e Champions. Dopo Como e Real Madrid, i bianconeri perdono anche in casa della Lazio di Sarri. Gol in avvio di partita di Basic. Tutta una partita per pareggiare eppure il gol non è arrivato. La Juve non vince dal 4-3 all’Inter, era la terza giornata. Cinque partite senza successi. Tre pareggi e due sconfitte. La panchina di Tudor è sempre più traballante, anche perché non c’è nessuno in società che lo protegga. Il tiro incrociato su di lui è cominciato in tempi non sospetti, figuriamoci adesso che la Juve è in evidente confusione. Il club bianconero è sempre più lontano dal trovare il proprio equilibrio.

Bene la Lazio di Sarri che ha giocato l’ennesima partita di grande generosità. Quattro punti tra Atalanta e Juventus, nonostante le tantissime assenze.