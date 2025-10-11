Totti: «Al momento non vedo talenti italiani, l’unico che sto guardando è Nico Paz»
A Betsson Sport: «Anche non essendo italiano, è quello che mi intriga di più. Il campionato lo vedo equilibrato, più squadre possono competere con il Napoli»
In un breve contenuto social ai microfoni di Betsson.sport, Francesco Totti ha parlato di Nazionale e di Serie A, come sempre a modo suo. L’ex capitano della Roma ha fatto il punto sul campionato di Serie A e su Gattuso e la Nazionale, a cui augura il meglio come ex compagno, amico e come primo tifoso. Sperando che si ritorni al Mondiale.
Totti: «Non vedo talenti italiani, guardo solo Nico Paz»
«Diciamo che al momento non ci sono tanti talenti italiani. L’unico che sto guardando, anche se non è italiano, è Nico Paz. Lui mi intriga tantissimo. Penso che quest’anno ci siano più squadre in grado di competere con il Napoli. Mi sembra un campionato più equilibrato, con più contendenti al vertice.»
Sulla Nazionale
«Penso sia doveroso fare un grande in bocca al lupo a Rino. Ma soprattutto a tutta la Nazionale, sperando che dopo tantissimi anni ci riportino al Mondiale. Non solo da parte mia, ma da parte di tutti gli italiani.»
Gattuso, tra i convocati per l’Estonia non c’è Meret: sarà il quarto portiere
Di seguito la lista completa delle scelte del c.t. con l’esclusione di Meret:
Portieri – Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi,
Difensori – Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Matteo Gabbia, Gianluca Mancini, Destiny Udogie, Leonardo Spinazzola.
Centrocampisti – Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Manuel Locatelli, Sandro Tonali.
Attaccanti – Nicolò Cambiaghi, Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui.