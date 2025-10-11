Totti: «Al momento non vedo talenti italiani, l’unico che sto guardando è Nico Paz»

A Betsson Sport: «Anche non essendo italiano, è quello che mi intriga di più. Il campionato lo vedo equilibrato, più squadre possono competere con il Napoli»

In un breve contenuto social ai microfoni di Betsson.sport, Francesco Totti ha parlato di Nazionale e di Serie A, come sempre a modo suo. L’ex capitano della Roma ha fatto il punto sul campionato di Serie A e su Gattuso e la Nazionale, a cui augura il meglio come ex compagno, amico e come primo tifoso. Sperando che si ritorni al Mondiale.

Totti: «Non vedo talenti italiani, guardo solo Nico Paz»