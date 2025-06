Totti: «Ho detto no al Real non per debolezza, ma per amore. Roma mi ha reso un re»

Nel documentario "Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport" «Ho scelto il cuore, ho scelto la mia vita che ho sempre dedicato alla Roma, all’amore che provavo per questi colori, per questa maglia».

Il Corriere dello Sport ha compiuto cento anni e, per festeggiare, è stato trasmesso su Rai 2 il documentario “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport”. Tra le voci più emozionanti del racconto c’è quella di Francesco Totti, simbolo eterno della Roma, che ha condiviso pensieri profondi sul suo legame con il club giallorosso e sulla scelta, che ha segnato la sua carriera, di restare fedele alla maglia della sua città.

Leggi anche: Totti: «Non sono un politico, ma un uomo di sport. Sarò a Mosca, sarei andato anche a Kiev»

È storia risaputa. Nell’estate 2002, quando il Real è campione d’Europa e Ronaldo lo rafforza ulteriormente, Totti viene cercato dai Galacticos, che gli fanno la corte e quasi lo convincono. Quasi, appunto, perché il Capitano, consigliato da amici e familiari, alla fine, sceglie di rimanere. Di giurare amore eterno alla Roma.

Cosa rappresenta per te aver giocato solo con la maglia della Roma?

«Sappiamo tutti che il tifo di Roma è diverso da tutti gli altri tifi d’Italia o d’Europa. L’ho vissuto in modo diverso da tutti gli altri, anche perché mi hanno incoronato qui a Roma. L’ho fatto anche grazie a loro perché mi davano forte aiuto. Durante la mia carriera ho avuto la possibilità di giocare in altre squadre, sia in Italia che all’estero. All’estero, soprattutto a Real Madrid, dove mancava pochissimo la firma».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere dello Sport (@corrieredellosport)

Come mai hai scelto alla fine di restare alla Roma? Forse, per debolezza?

«Non era un fatto di debolezza, è stato un fatto d’amore, ho scelto il cuore, ho scelto la mia vita che ho sempre dedicato alla Roma, all’amore che provavo per questi colori, per questa maglia».