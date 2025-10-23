Totti ammette che l’audio sui rigori della Roma era suo: «Ho detto la verità fondamentalmente…»

Dopo i rigori sbagliati dalla Roma era circolato un audio del Pupone: «Dicevano che era facile tirare i rigori. Neanche alla PlayStation sbagli tre rigori così, tutti di fila»

Sono circolati dei vocali di Totti in cui diceva:

«Dai, ahò, è uno scherzo… non scherziamo, dai. A me me rompevano er cazzo che facevo gol su rigore: ‘Eh vabbè, fa gol su rigore, è facile tirare i rigori’… Mortacci vostra! Non è mai successo nella storia del calcio tre rigori uno dietro l’altro… solo la Roma riesce a fare delle cose incredibili… mortacci vostra!», dopo i due rigori sbagliati da Dovbyk e uno da Sole contro il Lille.

Francesco Totti aveva sostenuto qualche giorno aveva sostenuti che fossero montati con l’intelligenza artificiale, “Maddai… è intelligenza artificiale, proprio!”, ma poi si è arreso all’evidenza confessando a Luca Toni, durante il podcast ‘Fenomeni’ di Prime Video:

L’audio di Totti

«Allora, ho mandato questo audio a un mio amico, non ti dico il nome perché non mi sembra corretto. Ma una persona… tipo un avvocato, cioè non è un ragazzino. Siccome abbiamo un grandissimo rapporto, è una persona di 58 anni, non è che ha 10 o 20 anni, che mica dici che fa girare le chat così. Eh, mi dice che l’ha girato in una chat con 7-8 persone e da lì è partito tutto».

E continua:

«Però fondamentalmente non ho detto niente di falso, ho solo detto la verità. Dopo l’ho chiamato, l’ho insultato e gli ho chiesto: ‘Voi mannà pure questo?’ Ma tra amici ci si può permettere cazzate e scherzi, succede. Davvero, neanche alla PlayStation sbagli tre rigori così, tutti consecutivi. Non è facile, eh»

Lille goalkeeper 🆚 AS Roma 3x penalty saves in a row against Artem Dovbyk 😳 pic.twitter.com/gShKmz65Lf — Best Goalkeeper Saves (@BestSavesGK) October 8, 2025

La Roma supera Beccalossi: sbaglia tre rigori uno dietro l’altro e perde col Lille

“La Roma è riuscita a fallire tre rigori nella stessa azione. In soli 6 minuti, la squadra ha calciato tre rigori — due di Dovbyk e uno di Soulé — e il portiere turco del Lille, Ozer (turco), ha parato tutti e tre i tentativi. Un episodio quasi al limite dell’incredibile.

La Roma aveva chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Mandi, dopo un corner battuto. L’arbitro ha concesso il penalty. Dovbyk ha calciato il primo rigore in maniera poco decisa e centrale, concludendo in parata, ma il tiro è stato da ripetere perché Ozer si era mosso in anticipo dalla linea di porta.

Nel secondo tentativo, Ozer ipnotizza di nuovo Dovbyk, ma anche questa volta il rigore va ripetuto perché il portiere turco si era mosso con entrambi i piedi prima della battuta. Al terzo tentativo, lo tira Soulé: l’argentino cambia angolo, ma trova la risposta del portiere avversario, la cui parata questa volta è regolare.

Superato Beccalossi che col Bratislava sbagliò due rigori. Per tre rigori sbagliati dobbiamo tornare a Martin Palermo”.