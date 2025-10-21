Stramaccioni: «Politano è troppo importante per questo Napoli. De Bruyne soffre quando manca equilibrio»

A Dazn: «Quando giochi su più fronti, anche il pensiero degli allenatori cambia. È per questo che dico: il Milan oggi ha una grande occasione, perché il Napoli ha tanti impegni e più incognite»

L’ex allenatore ed opinionista Andrea Stramaccioni ha analizzato il momento del Napoli a Dazn nel pre partita della sfida di Champions

Il Napoli fatica senza Lobotka, contro le squadre chiuse «In partite contro avversari che si difendono bassi, la presenza di Lobotka diventa fondamentale. La sua assenza si sente, soprattutto nella gestione del possesso e nella pulizia della manovra».

De Bruyne sotto osservazione: «Soffre quando manca equilibrio. C’è anche un altro tema legato a De Bruyne: per rendere al meglio ha bisogno di collegamenti fluidi tra centrocampo e attacco. Quando manca qualche tassello, anche lui fatica a trovare la sua dimensione»

Politano imprescindibile «Politano è troppo importante per questo Napoli. Quando non c’è l’assenza pesa, perché è uno dei pochi che può creare superiorità numerica e accendere l’attacco»

Lucca in difficoltà «A Udine aveva trovato la sua dimensione in una squadra che attaccava gli spazi. Oggi gioca in una squadra che opera negli ultimi 16-20 metri, con spazi stretti. Il lavoro che fa spalle alla porta si vede, ma per essere davvero incisivo Lucca deve cambiare modo di giocare»

Le coppe cambiano tutto «Quando giochi su più fronti, anche il pensiero degli allenatori cambia. È per questo che dico: il Milan oggi ha una grande occasione, perché il Napoli ha tanti impegni e più incognite»