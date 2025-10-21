Formazioni Psv-Napoli, ci sono McTominay, Lucca e Buongiorno
Nessun falso nueve, Conte si affida di nuovo al centravanti ex Udinese. Milinkovic in porta, Spinazzola a sinistra
A Sky: «Poi vedremo se c'è da sistemare qualcosa dopo l'intervallo. Sarà importante l'approccio e giocare una buona partita perché affrontiamo una squadra forte»
A Dazn: «Quando giochi su più fronti, anche il pensiero degli allenatori cambia. È per questo che dico: il Milan oggi ha una grande occasione, perché il Napoli ha tanti impegni e più incognite»
La società canadese di Saputo annuncia la conferma di Marco Donadel come primo allenatore. L'ex centrocampista guidava la squadra ad interim da marzo.
I blancos chiedono il divieto di giocare al di fuori della Spagna. Il Consiglio sta studiando il caso per capire se ha potere decisionale di confermare o vietare il match.
Sul suo canale YouTube: «De Bruyne sta cambiando modo di giocare. Bisogna ricominciare a sfruttarlo negli assist, come al City, ed è una cosa alla quale si arriverà col tempo».
In conferenza: «Endrick gioca poco? Il calcio d'élite è così, c'è competizione. Guler è un mix tra Özil e Guti. Mbappé sta migliorando in intelligenza».
A Nss Sport: «La cresta fa parte di me e l’ho considerato il mio porta fortuna durante la carriera. Hamsik e cresta vanno assieme. Ho perso il conto di quanti tatuaggi ho fatto per il Napoli».
In conferenza: «Non so perché la gente sia sorpresa, è una manipolazione»
Nel campionato colombiano tra Junior e Deportivo Pereira, un calciatore si è accasciato a terra dopo un fallo e un cane ha fatto irruzione sul rettangolo di gioco simulando la caduta del giocatore.
L'allenatore del Psg in conferenza non risparmia le critiche ai giornalisti: «Io penso che dimenticate il fatto che per anni avete criticato Donnarumma»
La decisione definitiva sulla sua presenza in campo verrà presa nelle prossime ore
Ieri sera l'allenamento di rifinitura e la brutta sorpresa. L'Uefa impone docce calde, ma non è chiaro se anche per gli allenamenti (Times)