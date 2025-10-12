Spinazzola festeggia il ritorno in Nazionale con un assist, Gazzetta e Tuttosport lo premiano con voto 6 e mezzo

Leonardo Spinazzola è tornato in Nazionale dopo due anni dall’ultima volta (giugno 2023). Contro l’Estonia, è subentrato al 62esimo al posto di Giacomo Raspadori ed è stato autore per l’assist del terzo gol degli Azzurri firmato da Francesco Pio Esposito. L’Italia ha vinto 3-1.

I voti dei quotidiani sportivi a Spinazzola per Estonia-Italia

Il Corriere dello Sport dà voto 6 all’esterno del Napoli:

Lanciato dall’intuizione di Pio Esposito, perde un tempo di gioco cercando di spostarsi il pallone sul destro. Si riscatta con l’assist per lo stesso interista.

La Gazzetta dello Sport, invece, lo premia con un 6 e mezzo:

A oltre due anni dall’ultima presenza in azzurro (giugno 2023), entra e si piazza a sinistra in mediana. Ha una buona occasione, ma non la sfrutta. Si riscatta con l’assist per il 3-0 di Pio.

La stessa valutazione della Gazza arriva anche da Tuttosport, con la seguente motivazione:

Torna in Nazionale dopo una vita e festeggia l’evento regalando a Esposito l’assist del tris.

Uno dei più grandi protagonisti dell’avvio di stagione del Napoli, è stato di parola: il 17 luglio 2024, appena ingaggiato da svincolato, disse chiaro e tondo di essere ancora in grado di dare qualcosa, e 445 giorni e 37 partite più tardi è stato convocato in Nazionale dopo aver vinto uno scudetto, la concorrenza dei più giovani e soprattutto lo scetticismo di chi lo riteneva finito. Spina è tornato: decisivo con il Napoli e alfiere di quell’Italia che gli ha dato tantissimo e, indirettamente, anche tolto al culmine della carriera e al massimo dello splendore. Dimenticare l’infortunio del 2021 all’Europeo è impossibile – rottura del tendine d’Achille sinistro ai quarti – ma forse ricordare vale una lezione: si può cadere, ma rialzarsi è la sfida.

La certezza è che il Napoli e ora la Nazionale possono contare su una seconda grande versione di Spinazzola, definitivamente tornato al top e più maturo tatticamente. Sulla fascia corre come un purosangue, punta e dribbla, crossa e tira, lotta e pressa, si adatta a destra e può giocare anche più alto o a tutta fascia, considerando l’efficacia nella doppia fase: domenica è entrato lui e Norton-Cuffy, una freccia di 21 anni e prospettive grandiose, ha cominciato a soffrire. Una stagione fa, di questi tempi, giocava poco e sembrava potesse andare via a gennaio. E ora? Leo ha espresso il desiderio di rinnovare con il Napoli e di certo se ne parlerà. Anche perché, tutto sommato, questo ragazzino di 32 anni ha ancora un bel po’ di cose da dare.