Spinazzola era un esubero fino a pochi mesi fa, ora vorrebbe rinnovare col Napoli (CorSport)

Leonardo Spinazzola sta vivendo una seconda giovinezza con il Napoli e anche il ct della Nazionale Rino Gattuso lo ha notato, richiamandolo dopo due anni dall’ultima volta in campo con l’Italia. In vista del Mondiale 2026 della prossima estate (sempre se gli Azzurri ci saranno), il terzino ha espresso la volontà di rinnovare il suo contratto col Napoli, in scadenza a giugno.

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Uno dei più grandi protagonisti dell’avvio di stagione del Napoli, è stato di parola: il 17 luglio 2024, appena ingaggiato da svincolato, disse chiaro e tondo di essere ancora in grado di dare qualcosa, e 445 giorni e 37 partite più tardi è stato convocato in Nazionale dopo aver vinto uno scudetto, la concorrenza dei più giovani e soprattutto lo scetticismo di chi lo riteneva finito. Spina è tornato: decisivo con il Napoli e alfiere di quell’Italia che gli ha dato tantissimo e, indirettamente, anche tolto al culmine della carriera e al massimo dello splendore. Dimenticare l’infortunio del 2021 all’Europeo è impossibile – rottura del tendine d’Achille sinistro ai quarti – ma forse ricordare vale una lezione: si può cadere, ma rialzarsi è la sfida. Anche la chiamata in Nazionale di Gattuso dopo il forfait di Politano a distanza di quasi due anni e mezzo non va ridotta a un premio: è più che altro la logica conseguenza di ciò che sta accadendo in questo periodo. Del suo rendimento.

La certezza è che il Napoli e ora la Nazionale possono contare su una seconda grande versione di Spinazzola, definitivamente tornato al top e più maturo tatticamente. Sulla fascia corre come un purosangue, punta e dribbla, crossa e tira, lotta e pressa, si adatta a destra e può giocare anche più alto o a tutta fascia, considerando l’efficacia nella doppia fase: domenica è entrato lui e Norton-Cuffy, una freccia di 21 anni e prospettive grandiose, ha cominciato a soffrire. Una stagione fa, di questi tempi, giocava poco e sembrava potesse andare via a gennaio. E ora? Leo ha espresso il desiderio di rinnovare con il Napoli e di certo se ne parlerà. Anche perché, tutto sommato, questo ragazzino di 32 anni ha ancora un bel po’ di cose da dare.