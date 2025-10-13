Spinazzola: «Conte mi ha rimesso in forma, come ai tempi di Gasperini»

Le parole di Spinazzola

Dopo l’infortunio:

«Sono cambiato, non ho più l’esplosività di prima, ma sono cresciuto mentalmente e tatticamente. Ho lavorato con professionisti che mi hanno aiutato tantissimo, e anche la mia famiglia ha avuto un ruolo fondamentale. Sono felice dell’uomo e del giocatore che sono diventato».

Un elogio al suo attuale tecnico nel Napoli: «Conte mi ha rimesso in forma, come ai tempi di Gasperini. Gli devo tanto, mi ha fatto alzare il livello fisico e mentale».

Sulla Nazionale

«Gattuso mi aveva chiamato prima del primo raduno, dicendomi che mi vedeva e che le porte erano aperte. La convocazione? In verita’ e’ stata una telefonata molto breve, poche parole: ‘Leo abbiamo bisogno di te’… La mia risposta è stata “Certo, mister: che domande!” (ride, ndr) ed è finita la telefonata! Fino a pochi anni fa c’erano Bonucci e Chiellini, grandi uomini, che in nazionale avevano vinto e perso, avevano più esperienza e sapevano cosa fare. Ma qui ci sono calciatori giovani, alcuni che sono da tanto in nazionale e che giocano nei club che fanno finali di Champions e di Europa League. Insomma, che competono ad alto livello e questa è la strada. Da quel che ho visto in questa settimana c’è veramente un grande clima, Gattuso in questo è stato bravissimo. C’è grande serenità e un grande clima, vedo anche che sappiamo di essere forti, che possiamo dire la nostra. Devono finire qui i fallimenti, dobbiamo andare a giocarci il Mondiale!”.