Solo in Italia Vlahovic non è apprezzato, all’estero c’è la fila: Tottenham, Chelsea e United lo vogliono

Il portale Football Insider spiega che al Tottenham manca di un attaccante esperto vero e proprio e all'attaccante serbo non dispiacerebbe

Il rinnovo di contratto (che scadrà a giugno 2026) di Robert Lewandowski col Barcellona è sempre più in bilico. Per questo motivo, pare che il club catalano stia tenendo d’occhio Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus scadrà anch’esso nel 2026. Ma dall’Inghilterra arrivano voci che vedrebbero l’attaccante della Juve addirittura in Premier. Secondo quanto riportato da Football Insider, il Tottenham sarebbe ora in vantaggio su Chelsea e Manchester United nella corsa per assicurarsi l’attaccante serbo della Juventus, destinato a diventare uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato invernale. Gli Spurs, attualmente terzi in Premier League a soli due punti dalla vetta, cercano un centravanti di peso per completare il reparto offensivo, complice la forma altalenante di Richarlison e i problemi fisici di Solanke. E Vlahovic – si legge – sarebbe propenso a scegliere il Tottenham come prossima destinazione.

Sempre Football Insider ha intervistato in merito Keith Wyness, ex CEO dell’Everton (dal 2004 al 2009) e ora a capo di una società di consulenza che assiste i principali club di Premier League. Queste le sue dichiarazioni su Vlahovic e gli Spurs:

«Ho sentito che Vlahovic sta puntando sul Tottenham e credo che sia logico. Il Tottenham manca di un attaccante esperto vero e proprio. Si adatterebbe perfettamente. C’è ancora molto tempo, ma credo che tutto potrebbe concretizzarsi a gennaio».

