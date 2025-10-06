Slovacchia, Calzona spera ancora di recuperare Lobotka: «faremo tutto il possibile per renderlo disponibile»

Il centrocampista ha accusato una fitta agli adduttori durante Napoli-Genoa. La Slovacchia giocherà le qualificazioni ai Mondiali contro Irlanda del Nord e Lussemburgo (10 e 13 ottobre). Il Ct sembrerebbe volerlo rischiare

Stan Lobotka è uscito dolorante verso la fine del primo tempo di Napoli-Genoa a causa di un problema muscolare (l’ennesimo in casa azzurra) che lo ha costretto ad accasciarsi a terra e poi a chiedere il cambio verso la panchina di Antonio Conte. Al momento, non è ancora dato sapersi qual è l’entità dell’infortunio accusato dal centrocampista slovacco. Quest’ultimo effettuerà tutti gli esami di rito nelle prossime ore, e poi valuterà se unirsi alla nazionale per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Irlanda del Nord e Lussemburgo (10 e 13 ottobre). Il Ct della Slovacchia, Francesco Calzona, sembrerebbe non volvervi rinunciare, qualora ovviamente non emergeranno gravi criticità.

Le parole di Calzona in conferenza

Queste le parole dell’ex allenatore del Napoli: «Stanislav Lobotka si sottoporrà agli esami e vedremo come sta. Anche Ivan Schranz si sottoporrà a esami. Restiamo in contatto con David Hanck, rispettiamo la sua decisione e incrociamo le dita affinché tutto vada per il meglio. Se possibile, faremo tutto il possibile per renderlo disponibile e aiutare la squadra».

Infortuni Politano e Lobotka, l’autorevolezza di Conte e del suo staff ha fatto pensare a una insidiosa fatalità

La partita di ieri contro il Genoa ha portato al Napoli tre punti preziosi e la testa della classifica prima della sosta per le Nazionali. Ma nei 90 minuti si sono registrati anche gli infortuni di Politano e Lobotka. Due nuove tegole per Conte che si sommano alle precedenti e mettono ancora una volta il Napoli nelle condizioni di dover rimodulare la squadra. Antonio Corbo su Repubblica Napoli accenna alle perplessità che tutti questi infortuni fanno nascere, dubbi che si dissolvono come neve al sole grazie alle vittorie.

“Lo stop di Lobotka e Politano coincide con i nomi dei più generosi e assidui, dimostrando magari che anche chi è fisicamente attrezzato deve comunque rispettare certi limiti. La fatica è una verità ingombrante che nessuno può nascondere. Più volte è stato richiamato il tema della preparazione, ma l’autorevolezza di Antonio Conte e del suo staff ha fatto pensare piuttosto a una calamità, a una insidiosa fatalità, a una beffa della sorte facendo svanire le stesse perplessità nell’enfasi dei risultati”.